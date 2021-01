Unidas PODEMOS-IU critica el cierre del Colegio Río Tajo y pide que se convoque el Consejo Escolar municipal “para que la Junta de explicaciones a toda la comunidad educativa”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 26 de enero de 2021 , 13:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Hoy 26 de enero Día de la educación ambiental desde el grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU han trasladado brevemente su propuesta de ahorro energético para los colegios públicos, en un programa participativo en el que el alumnado “pueda debatir como ahorrar y luego discutir en que se invierte el ahorro”. En palabras de su portavoz, José Morales, “para que la participación ciudadana empiece por la escuela”.



Pero la actualidad ha alterado la agenda. El pasado viernes comenzó a circular por redes sociales y en espacios informales un documento firmado por el Delegado de Educación, Cultura y Deportes en el que se informaba de la fusión de los colegios públicos de nuestro municipio Balconcillo y Río Tajo, que como explica el mismo documento darán lugar, desde el punto de vista burocrático, a un nuevo centro ubicado en lo que es hoy el Colegio Balconcillo. Tras la confirmación primero por prensa y después por el propio delegado, han surgido voces críticas desde los colegios afectados, desde la representación de las y los docentes y, también, desde formaciones políticas.



Desde el grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU en Guadalajara, su portavoz, José Morales, se mostraba contrario a esta medida “porque es un recorte, que si bien no es masivo, sí supone la supresión de 5 puestos docentes y no queremos entrar a valorar medidas de ahorro como estas sin poner en cuestión los 30 millones de € que en toda la región se gastarán este año en el profesorado de religión, en un estado constitucionalmente aconfesional, o los 420 millones de transferencia a la privada-concertada”.



Y también cuestionan las formas. En palabras de Morales “ya que tenemos consejo escolar municipal donde está representada toda la comunidad educativa, y es algo que acabará afectando a varios centros educativos, ese era el foro donde haber contado esta fusión y no informar sólo por la política de hechos consumados a familias y profesorado”. Desde Unidas PODEMOS-IU finalizan “en cualquier caso, y aunque sea a posteriori hemos solicitado la Convocatoria del Consejo escolar municipal para que la Junta de explicaciones a toda la comunidad educativa”.