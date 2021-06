El Grupo VOX señala que los concejales de Ciudadanos en Guadalajara “son cómplices de las traiciones de Pedro Sánchez a todos los españoles”

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, ha criticado este viernes la posición “incoherente” del grupo Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE en la ciudad de Guadalajara, al entender que “por un lado están pidiendo en todos los ayuntamientos que el Gobierno de España no concediera los indultos a los golpistas independentistas catalanes, mientras en Guadalajara y Castilla-La Mancha siguen apoyando en sus gobiernos a ese mismo PSOE que ha traicionado y humillado a todos los españoles y, por tanto, a los castellano-manchegos y a los guadalajareños”.

De Miguel ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria, en la que ha subrayado que “ese mismo PSOE que Ciudadanos apoya en el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, al que legitiman cada día en la ciudad, con el que viven un matrimonio de conveniencia, al que alientan y protegen, es el que está humillando a todos los españoles y, por ende, a los guadalajareños, por lo que los concejales de Ciudadanos, en Guadalajara, son cómplices de Sánchez y de sus indultos, de sus traiciones a España y a Guadalajara”.

El portavoz del Grupo VOX ha solicitado a los tres ediles que sustentan el gobierno socialista de Alberto Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara desde junio de 2019 “dignidad y valentía para que retiren su apoyo al PSOE de Rojo, que es el el mismo de Sánchez”. Sin embargo, De Miguel lamenta que “los concejales de Ciudadanos en este Ayuntamiento solo quieren lavar su imagen y hacer creer a los guadalajareños que poco o nada tienen que ver con el PSOE, ese mismo PSOE que legitiman cada día en Guadalajara y con el que están totalmente mimetizados en esta ciudad”.

VOX pide a Rojo “que escuche a los guadalajareños sobre la casa museo de Santiesteban y no a lo que diga Page con este proyecto”

Por otro lado, el Grupo VOX ha interpelado al Gobierno municipal formado por PSOE y Ciudadanos por la casa del pintor Carlos Santiesteban, ahondando en los términos del acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento y el afamado pintor alcarreño fechado el 18 de diciembre de 2002 “en el que se acordó convertir la vivienda al fallecimiento de Carlos Santiesteban en su Casa-Museo que llevaría el nombre de ‘Casa-Museo de Carlos Santiesteban Montero”, insistió el portavoz de VOX, Antonio de Miguel.

De Miguel ha solicitado al alcalde socialista, Alberto Rojo, “una reflexión y rectificación en la decisión de convertir esta vivienda de nuestro ilustre pintor en una casa de los cuentos o un centro regional de la interpretación oral como quiere su jefe Page”.

“Desde el Grupo Municipal VOX creemos que la casa museo de Santiesteban ha de ser un museo dedicado a la vida y obra suya en exclusividad. No creemos que el pintor quisiera un espacio dentro de otro museo ni no nos parece buena idea compartir proyecto con la ‘casa de los cuentos’. Son dos proyectos con públicos diferentes, con necesidades de espacios diferentes, con almas diferentes”, explica Antonio de Miguel, quien ha pedido al Gobierno de PSOE y Ciudadanos que “escuchen la voz de los guadalajareños, pero está claro que no quieren escuchar cuando se les mete una cosa en la cabeza o cuando tienen otros intereses o conveniencias”.