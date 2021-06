El PP califica los dos años de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara de “parálisis municipal” con un alcalde “inseguro y que no arranca”

miércoles 16 de junio de 2021

Cuando se cumplen dos años de mandato del gobierno municipal socialista de Alberto Rojo en Guadalajara, los concejales del Grupo Popular han realizado un balance negativo protagonizado por un alcalde que “no arranca” y además “ha contagiado de esa parálisis al equipo que supuestamente lidera, lo que está afectando gravemente al día a día de la ciudad”. El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, acompañado del equipo de concejales, ha señalado que “tenemos un alcalde inseguro, que no toma la iniciativa en ningún momento, ni siquiera en los más complicados, y que prefiere esconderse y esperar a que le digan que tiene que hacer”.



A esto se une, ha dicho, que es “un alcalde opaco” que ha intentado “torpedear y bloquear el acceso a la información a todos los grupos de la oposición a quienes ha conseguido poner de acuerdo en Pleno para reprocharle su opacidad”; pero es que también “se lo tuvo que decir el Defensor del Pueblo, que le reprendió su actitud y le instó a que la corrigiera”.



“Alberto Rojo llegó al gobierno de este Ayuntamiento gracias al apoyo de tres concejales de Ciudadanos que en este tiempo se han convertido en su sombra y en sus más fieles seguidores”, ha manifestado Carnicero resaltando negativamente “la incapacidad” para gobernar la ciudad de Guadalajara que le ha hecho acomodarse en el papel de delegado socialista de Page a quien está perdonando más de 24 millones de euros para El Fuerte de San Francisco.



“Es triste recordar y poner de manifiesto que el primer y único objetivo hasta la fecha de Alberto Rojo ha sido tratar que los vecinos de Guadalajara se olviden de todo lo bueno construido y puesto en marcha en los años anteriores de gobierno del Partido Popular. Su obsesión por este objetivo le ha llevado incluso a volver a inaugurar la biblioteca municipal Suárez de Puga –inaugurada ya en 2018-, incluso a estigmatizar una gran obra como la remodelación del Mercado de Abastos que llevó a los tribunales, perdió, y aún no ha pedido perdón”, ha recordado el portavoz del Grupo Popular.



Carnicero se ha referido a los logros conseguido en años anteriores en el ámbito deportivo y todos los beneficios que esto atrajo: tanto deportivos y saludables, como de dinamización de la actividad económica de la ciudad. En este asunto, “siguieron la estrategia del miedo e incluso llegaron a anunciar la quiebra del Patronato de Deportes” que con el tiempo se ha demostrado que no solo no era así, sino que “el Patronato gozaba de buena salud”.



Rojo será recordado como el alcalde-anuncio



En su gestión, “Rojo será recordado como el alcalde-anuncio, o el alcalde anuncio del anuncio, puesto que ha engañado, a veces a sabiendas, a los vecinos de Guadalajara”. Carnicero ha puesto multitud de ejemplos sobre esto, entre ellos el anuncio de ayudas a la conciliación -anunciado varias veces y

que no concedió ni una-; o la tan anunciada operación asfalto “que iba a ser en verano, luego en septiembre, y al final fue en invierno, en vez de aprovechar como el resto de municipios el estado de alarma para activar obra pública”; o el modelo de Ferias y Fiestas que “aún no sabemos cuál es, dos años después”; o más reciente aún el del Auditorio del Alamín que anunciaron que estaría en marcha en verano y ahora ya hablan de 2022; o el de las mascarillas “que nunca llegaban”.



Pero para lo que ha tenido tiempo, ha añadido, “ha sido para subir impuestos e incrementar la presión fiscal, en la línea de los gobiernos socialistas, un 12,5% no solo a ciudadanos sino también a las empresas de nuestra ciudad”. También ha descuidado las políticas de infancia y adolescencia haciendo perder a Guadalajara el título de Ciudad Amiga de la Infancia.



Mientras tanto, “la única iniciativa que se le atribuye en los últimos días es cambiar el nombre de las calles de Guadalajara, sin preguntar a los vecinos, causándoles molestias; como si fuera lo más prioritario.



Además, “se negó a la propuesta del PP de realizar test masivos a los vecinos de Guadalajara alegando que no había dinero, pero en el año 2020 le han sobrado más de 4 millones de euros” y “se ha gastado más del 90% de las compras del Ayuntamiento en plena pandemia en comercios de fuera de Guadalajara”.



Frente a esta parálisis, el Grupo Popular ha realizado más de 300 propuestas iniciativas y propuestas; de las cuales ni una de ellas ha sido aceptada, quedando el 90% de las mismas sin ni siquiera contestación.



Frente a la parálisis, propuestas



Hemos propuesto en este tiempo “una bajada de impuestos a personas, empresas y comerciantes que implique una reactivación económica real, la operación Asfalto en la avenida del Ejército, Eduardo Guitián, avenida de Francia, las Cruces…, que el deporte se declare actividad esencial y ayudas económicas a centros deportivos de la ciudad, la continuación de la obra de recuperación de la ribera del río Henares hasta Los Manantiales, la ejecución de un parque de ocio deportivo en Las Lomas, la incorporación del programa de ADN canino que ayudaría a mantener limpia la ciudad, la creación del cheque ComercioXGuada para subvencionar en 12 millones de euros las compras de más de 30 euros en comercios de la ciudad o la puesta en marcha de una comisión informativa para agilizar la gestión de los fondos europeos”.



Por último, ha dicho Carnicero, “seguiremos pidiendo y exigiendo al alcalde Alberto Rojo que defienda los intereses de Guadalajara y no los suyos políticos y personales. Seguiremos haciendo una oposición constructiva y seguiremos denunciando todo aquello que suponga un atropello para los intereses de nuestra ciudad”.