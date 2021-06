La Piscina Municipal de Cabanillas abrirá sus puertas el 1 de julio

miércoles 16 de junio de 2021

La Piscina Municipal de Verano de Cabanillas del Campo abrirá sus puertas al público el próximo jueves 1 de julio, una vez culminen los trabajos de puesta a punto que está ejecutando en su interior el Ayuntamiento, después de que en la temporada de 2020 la instalación no pudiera abrir por la situación sanitaria.



La apertura de esta temporada estival está sujeta no obstante a diversas restricciones que siguen vigentes, como la reducción del aforo máximo, la obligatoriedad del uso de mascarilla en el interior (salvo en el momento del baño) o la división de la pradera de césped con parcelas separadas por núcleos de convivencia.



El horario de la instalación, para esta apertura de baño libre, será de 12:30 a 20:00 horas de lunes a viernes, y de 12:30 a 20:30 h. los fines de semana. Antes y después de la hora de apertura y cierre, la Piscina será utilizada en actividades acuáticas de la Concejalía de Deportes.



Los usuarios y usuarias que vayan a acceder a la instalación deben saber que la Piscina tendrá parcelas numeradas, y cada persona recibirá al llegar una ficha, con su número de parcela asignado, que deberá dejar en Conserjería una vez abandone la instalación. Cuando se complete el aforo no se permitirá el acceso a más usuarios, hasta que no se desaloje una parcela, dando entonces paso por estricto orden de llegada.



Precios y abonos

Los precios públicos de acceso a la instalación se mantienen como en años anteriores. La entrada individual de adulto cuesta 3’50 euros (que se reducen a 2’50 si se accede a partir de las 17 horas de lunes a viernes), la infantil es de 1’80 euros (1’20€ si se accede a partir de las 17 horas de lunes a viernes), y luego hay distintas modalidades de abono: 42 euros el Bono Adulto de 15 baños, 80 euros el bono adulto de 30 baños, 22 euros el bono infantil de 15 baños, y 40 euros el bono infantil de 30 baños.



Además, y sólo para personas empadronadas, se establecen abonos familiares para todo el verano, válidos para dos, tres o cuatro miembros de la misma unidad familiar, al precio de 75, 80 y 85 euros, respectivamente (ver cuadro adjunto).



En cuanto a la adquisición de los abonos, los bonos familiares pueden adquirirse desde este mismo 17 de junio en el Polideportivo Municipal San Blas. Los bonos de 15 y 30 baños saldrán a la venta el mismo día de apertura de la Piscina.



Hay que recordar que, como en años anteriores, tanto la adquisición de bonos, como el pago de entradas sueltas, debe hacerse obligatoriamente con tarjeta de crédito, ya que no se manejará dinero en metálico.



Edades

A efectos del pago de las entradas, cabe recordar que los niños y niñas 0 a 2 años no pagan. Entrada Infantil se considera la de niños y niñas de 3 a 15 años. Y el pago de adultos es a partir de 16 años cumplidos.



Además, tienen precio «Infantil» las personas de los siguientes colectivos: Jubilados, Pensionistas, Familias numerosas y personas con discapacidad. Tanto la edad como las condiciones especiales para precio reducido deben acreditarse con documento oficial.