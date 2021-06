El PP insta a Rojo a implicarse con el voluntariado a través de varias propuestas “positivas y necesarias” para Guadalajara

lunes 14 de junio de 2021

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado hoy en rueda de prensa una propuesta más para la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos, en este caso en materia de voluntariado y bienestar social. La concejala Verónica Renales ha informado que “ante la desaparición de la mayoría de los servicios que estaban implantados con bastante éxito en los anteriores mandatos en juventud, mayores, infancia y familia”, desde el Grupo Popular “vamos a seguir realizando propuestas”.



En este caso, y dado que “son muchas las personas, que promovidas por inquietudes altruistas, forman parte del sector del voluntariado, pero no están integrados en ninguna asociación”, Renales propondrá al próximo pleno que “el Ayuntamiento convoque una Mesa Local con las entidades de voluntariado con actividad en nuestra ciudad, con la finalidad de conocer los diferentes campos de actuación del voluntariado, y elaborar un registro de actividades concretas para apoyar en la incorporación de personas voluntarias”.



Además, la concejala considera conveniente “elaborar una bolsa de personas que hayan manifestado su interés para colaborar voluntariamente en actividades que se desarrollen en la ciudad, para poder incorporar a las iniciativas de entidades sociales o las que surjan desde el propio Ayuntamiento”.



Sin Oficina Municipal de Voluntariado desde 2019.-



La concejal del Grupo Popular se ha referido a la Oficina Municipal de Voluntariado puesta en marcha en 1999 y que ahora está sin actividad. Desde entonces, tal y como ha explicado Verónica Renales, esta oficina ha propiciado el trabajo en red de las entidades en aspectos comunes de su funcionamiento como la sensibilización, visibilización de su trabajo y mejora de su base social y de apoyo, ha implicado a empresas de la ciudad en programas de voluntariado corporativo o ha facilitado a la ciudadanía de Guadalajara el acceso a las entidades para realizar voluntariado, entre otras muchas funciones de importancia.



“En junio de 2021, todavía no está activo este servicio, ni presencial, ni online, y máxime con la importancia del momento que estamos viviendo, consideramos que se debe de planificar cuanto antes y no perder la oportunidad de generar sinergias entre los ciudadanos, el Ayuntamiento, y las entidades de voluntariado”, ha dicho Renales recordando que esta cuestión “ya se tuvo que llevar a pleno en mayo de 2020, se aprobó por unanimidad pero, a día de hoy, no se sabe nada de nada”.



Pero hasta su puesta en marcha de nuevo, desde el Grupo Popular proponen que el alcalde Alberto Rojo “no pierda el tiempo” y realice una Formación Básica a las personas interesadas sobre las cuestiones generales del voluntariado. También sería útil, según Renales, “realizar al inicio del curso escolar 2021/2022 una campaña de sensibilización y concienciación para distribuir en los diferentes institutos invitando a la acción voluntaria de los jóvenes”, así como “crear el sistema de ‘voluntariado virtual’ para mitigar la situación de soledad de las personas mayores”.



“Solicitamos que Alberto Rojo se ponga en marcha ya con las políticas sociales más estructurales y participativas, que retome actividades que se desarrollaban anteriormente, que eran buenas y oportunas para nuestros vecinos, y que de una vez tome la iniciativa y no espere a que lo traigamos en una moción para establecer servicios que ni siquiera deberían haber parado”, ha finalizado Renales incidiendo en que la propuesta del PP “es buena, positiva y necesaria ya que también da cumplimiento a la ley estatal sobre voluntariado”.