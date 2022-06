El PP propondrá al gobierno de Rojo que trabaje para crear un programa de edificios públicos sin uso

jueves 23 de junio de 2022

El Grupo Popular presentará mañana en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara una propuesta para que el gobierno de Rojo cree un programa de recuperación de edificios públicos sin uso.



El programa, según ha explicado el portavoz, Jaime Carnicero, tendría que constar al menos un catálogo de edificios y usos conforme al POM vigente, los titulares de los edificios y fecha desde la cual no tiene uso el inmueble, el establecimiento de posibles usos que se podrían asignar a los edificios, una planificación de reuniones con los titulares de los edificios con planteamientos de posibles soluciones urbanísticas y firmas de convenios urbanísticos entre las administraciones competentes en donde se plasmen los acuerdos llegados y su puesta en funcionamiento. Además, la propuesta del Grupo Popular incluye el compromiso por parte del gobierno municipal que con carácter trimestral se informe en la comisión de desarrollo urbano sostenible del grado de desarrollo y cumplimiento del citado programa.



Esta moción viene motivada por el “continuo goteo” de edificios públicos que se están quedando sin uso en los últimos años, bien por traslado de su uso inicial a otros edificios, bien por traslado de competencias a otras localizaciones.



Edificios sin uso en la ciudad



La antigua cárcel de hombres, el Ateneo Municipal, los antiguos juzgados ubicados en la plaza Beladíez, el parque móvil municipal, el edificio de Correos o la cárcel de mujeres se unen a otros edificios que hasta la fecha están sin uso y sin un destino claro para la ciudadanía. Todos los edificios presentan una singularidad (salvo la cárcel de mujeres) y es que no son de titularidad municipal. Pero este aspecto, ha dicho Carnicero, “no puede servir como excusa para que se encuentren vacíos o en abandono, es necesario acometer de una forma clara y concisa una programación encaminada a que las administraciones competentes y titulares pongan en valor los edificios anteriormente citados”.



Entre estos ejemplos se encuentra el antiguo edificio de Correos que ya en el año 2018 el Ayuntamiento de Guadalajara llegó a un acuerdo con el presidente de Correos, titular del inmueble, para que se procediera a su reapertura permitiendo que las plantas superiores del edificio pudieran tener otros usos que adecuaran la realidad funcional del edificio a la situación económica del momento. “El citado acuerdo no se ha visto materializado y a día de hoy el edificio sigue cerrado, sin uso y con un claro peligro de comenzar a sufrir los deteriores propios de la falta de utilización”, ha dicho Jaime Carnicero. Además, “tenemos que tener en cuenta que el edificio de Correos es un edificio centenario y protegido”.



Otro ejemplo de abandono lo encontramos con la cárcel de hombres ubicada en la calle Virgen del Amparo que tras muchos años sin uso, y continuas promesas frustradas, la realidad es que desgraciadamente está más cerca de una posible demolición que de una rehabilitación y puesta en funcionamiento. Este inmueble de más de 7.000 metros construidos y con una antigüedad que data de 1887 se encuentra sin uso desde el año 2012 momento en el que dejó de ser un Centro de Inserción Social. Desde ese momento nos encontramos con un edifico sin uso, abandonado, en una las vías más importante de la ciudad sin que el Ministerio del Interior quiera o sepa darle algún uso que recupere el edificio y lo ponga en valor.



Hay que recordar que durante la campaña electoral de 2019 el actual alcalde, Alberto Rojo, señaló en su programa electoral: “Recuperaremos la Prisión Provincial para la creación de un Centro de Formación Profesional Integrado, que formará alumnado altamente cualificado en materias ligadas a la investigación y las nuevas tecnologías”. El alcalde se enmendó a sí mismo señalando tras ganar las elecciones que ese proyecto no se realizaría pese a sus continuas protestas.



Caso parecido nos lo encontramos con el Parque Móvil de la ciudad; construido en el año 1948 y gracias a una cesión de los terrenos que eran de titularidad municipal. En la actualidad su utilización es meramente residual como lugar de almacenaje. Con la próxima puesta en funcionamiento de la Universidad, desde el Grupo Popular se considera que es un emplazamiento idóneo para reconvertir el inmueble y dotar de usos compatibles con la comunidad universitaria y rehabilitar un nuevo espacio de la ciudad.



El último edificio que se ha quedado sin uso es el de los antiguos juzgados ubicados en la plaza de Beladíez. Con el traslado de los juzgados al nuevo edificio, sito en Avenida del Mirador del Balconcillo en marzo del año 2021, los antiguos Juzgados se han quedado sin uso, provocando de forma inmediata deterioros por su falta de uso y operatividad. El pasado 9 de febrero, el alcalde de Guadalajara anunció en uno de sus nuevos planes la instalación de una nueva residencia de estudiantes en dicho edificio. “Hasta la fecha ese proyecto como tantos otros ha sido solo humo como tantos otros proyectos de la ciudad y es conveniente recordar al alcalde sus palabras sobre el asunto”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular. "Ya hemos hablado con el equipo técnico y político del Ministerio de Justicia. Es una buena zona desde el punto de vista residencial para jóvenes y un entorno que estará muy marcado por la llegada del

nuevo campus universitario de Guadalajara".



Estos son solo unos ejemplos de edificios sin uso a los que se une el Ateneo Municipal, la cárcel de mujeres, el complejo del Fuerte San Francisco (sin destino claro) o la Casa de Carlos Santiesteban (con uso cambiante).



Según se recoge en la moción que se presentará mañana, “es necesario una actuación inmediata, tendente a realizar las gestiones oportunas con los diferentes titulares de los edificios públicos sin uso y obtener soluciones viables y consensuadas, que les dote de vida y abandonen el estado actual. La realización de un Programa de Recuperación de Edificios sin Uso podría suponer una forma de trabajo diferente, destinada a programar de forma cierta posibles usos, cambios urbanísticos o soluciones arquitectónicas, entre otros”.