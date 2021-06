Lamola critica que Page no haya sabido invertir 171 millones del presupuesto del pasado ejercicio entre los sectores y colectivos más afectados por la pandemia

miércoles 09 de junio de 2021

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Casar y senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha criticado “la nefasta gestión económica” realizada por el Gobierno de Page en lo que llevamos legislatura y en concreto del último ejercicio coincidiendo con la pandemia.



Sobre las cuentas de 2020 ha recordado que el presidente del ejecutivo regional no supo invertir el dinero que sobraba, nada menos que 171 millones de euros. Para el portavoz popular, “es incomprensible” que en plena pandemia haya habido superávit y apunta que esto significa que “no ha sabido o no ha querido gastar el dinero presupuestado en uno de los años más difíciles cuando hay familias que lo necesitan”. Frente a esta lamentable actuación, ha dicho, destaca el trabajo de regiones como la vecina Comunidad de Madrid que ha logrado un déficit cero, es decir, ha utilizado todo el dinero que tenía y que ha recibido en beneficio de sus ciudadanos, demostrando una buena gestión en este periodo tan complicado”.



Para Lamola, está claro que Page “no piensa en el futuro” porque el proyecto de presupuestos que ha presentado para 2022 no sirve para corregir estos problemas porque “no recoge algo de vital importancia como es un Plan de Rescate de nuestros pequeños empresarios, comerciantes, autónomos, entidades privadas del Tercer Sector o las familias”.



Tampoco en los presupuestos para 2021 ha habido plan de rescate. “Un plan con mayúsculas que conlleve ayudas directas para el pago de la cuota de autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de la segunda ola de esta pandemia”. Además, ha insistido en que era necesario un plan que, junto a la bajada de impuestos, implementara las ayudas necesarias a los negocios viables, “para pudieran seguir creando empleo y evitar el colapso de nuestra economía”.



En este sentido ha recordado que el PP-CLM de Paco Núñez propuso un Plan de Rescate plurianual, que asumiera todas las ayudas europeas en bloque para poder acometer unos presupuestos, los del 21, 22 y 23, que fueran equilibrados en sus gastos estructurales pero que incorporaran todo ese gasto extraordinario que suponen las trasferencias de la Unión Europea y del presupuesto propio. Una propuesta que, una vez más “el PSOE de Page rechazó”.



Igualmente, ha mostrado su preocupación porque a escasas semanas de la llegada de los 9.000 millones de euros de fondos europeos, el Gobierno nacional no haya definido los procesos para solicitar la financiación. “La recuperación pasa por un Gobierno sensato, capaz y responsable. Y eso, los gobiernos de Sánchez y Page, jamás lo tendrán”, ha asegurado.



A nivel nacional, ha explicado Lamola, el PP también está preparando un plan de choque legislativo que “nos permita gobernar y tomar decisiones urgentes e inmediatas en cuanto lleguemos a La Moncloa, como vaticinan todas las encuestas. No podemos permitirnos perder el tiempo y habrá cuestiones urgentes a las que atender. Un ejemplo es la derogación de la Ley Celaá, como se comprometió el presidente Casado, y la elaboración de un texto alternativo para llegar a un consenso”.



Este plan se centra en tres ámbitos: institucional, económico y social. En cuanto ámbito institucional contemplará la prohibición de los indultos para los casos de rebelión y sedición; la reforma del CGPJ para reforzar la independencia judicial; la ley de protección a las víctimas del delito, la tipificación de referéndum ilegal; la reforma de la financiación de partidos para limitar subvenciones a las formaciones que tengan condenados por sedición y la ley para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad.



En el área económica están trabajando en la supresión del impuesto sobre el patrimonio; medidas para abaratar el precio de la luz; ayudas a empresas y autónomos; la ley antiokupas y en defensa de la propiedad privada; y la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos en contra la politización que está llevando a cabo el Gobierno, entre otras. Mientras que en el área social trabajan en un Plan B jurídico y ley de pandemias; ley de cuidados paliativos para suplir la ley de eutanasia; ley de maternidad y familia para hacer frente al reto demográfico y fortalecer la conciliación de la vida familiar y laboral.