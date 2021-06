Latre reprocha a Page que apoye la escalada fiscal que propone Sánchez y reclama a la alcaldesa de Sigüenza y parlamentaria regional que “deje de ser cómplice” y defienda a sus vecinos

martes 08 de junio de 2021

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sigüenza, José Manuel Latre, ha criticado que la alcaldesa y parlamentaria regional, M.ª Jesús Merino, “sea cómplice” de las medidas fiscales que está adoptando tanto el Gobierno España, con Pedro Sánchez a la cabeza, como Emiliano García Page en Castilla-La Mancha.



Latre ha apuntado que los gobiernos socialistas están empeñados “en freír” a impuestos a los ciudadanos pese a las recomendaciones de las instituciones europeas que apuntan todo lo contrario. El portavoz popular ha recordado que los socialistas prosiguen en su escalada fiscal y obligan a declarar un rendimiento de hasta el dos por ciento del valor catastral de la propiedad a todos aquellos ciudadanos que tienen una segunda vivienda “y que no pudieron disfrutar el año pasado a consecuencia de la pandemia y de las restricciones derivadas de la misma”.



Pero ese “no ha sido el único sablazo”, ha dicho Latre, quien ha enumerado otra serie de medidas adoptadas por los socialistas que van dirigidas “a saquear los bolsillos de los españoles” como: la subida de una quincena de tributos, de gravar más los productos básicos, el pan, la leche, las prótesis o las viviendas de protección. “No les basta con cobrar por utilizar autovías y carreteras regionales o con subir la luz, ahora quieren crear nuevos tramos de cotización a los autónomos, que son parte imprescindible para sostener la economía y empleo de nuestro país”.



A juicio del portavoz popular en el Ayuntamiento de Sigüenza, ante este lamentable escenario Page y los suyos “han vuelto a traicionar a los castellanomanchegos y han votado en contra de pararle los pies al gobierno socialista de Pedro Sánchez”. Hasta en dos ocasiones, Page y todos sus diputados regionales votaron en contra de la propuesta del PP-CLM de defender a los autónomos contra la subida de impuestos y cotizaciones “engañando a los ciudadanos afirmando que no se iban a hacer”.



Además de votar en contra de defender a los autónomos, Page “se negó” a destinar los 171 millones de euros sobrantes del presupuesto del ejercicio pasado para ayudar a las pequeñas empresas de la región y le ha reprochado que sea el promotor e instigador de una Ley de Armonización Fiscal que obliga a subir los impuestos a todas las comunidades autónomas al nivel de Cataluña, “para complacer a Rufián,” un precio que ha pagado Sánchez, “para que le votarán a favor los presupuestos y mantenerse en el sillón de presidente, sin importarle lo más mínimo los intereses de los españoles”.



Latre ha señalado que el PP-CLM de Paco Núñez ha propuesto un modelo fiscal basado en la bajada de impuestos, disminuyendo el IRPF una media de 7 puntos, bajando el impuesto de transmisiones del 9% al 6%, el de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,75%, rebajando el tipo reducido para la adquisición de primera vivienda habitual, pasando del 6% al 4% o suprimiendo en Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la región, entre otros.



El portavoz popular ha aseverado que el PP-CLM no comparte el modelo político del PSOE que pretende que los ciudadanos paguen más y por todo, “por usar las autovías, por usar combustible diésel, por tener planes de pensiones, por beber refrescos o por tener seguros”.



Finalmente, José Manuel Latre, le ha recomendado a la alcaldesa socialista que deje de ser partícipe “de estas nefastas medidas orientadas a mermar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos” y ha afirmado que lo que hay que hacer en tiempos de crisis y de desastre económico “es bajar los impuestos y dejar todo el dinero posible en manos de los españoles y de los castellanos manchegos, para que sean ellos los que muevan la economía”.