Guarinos exige a Gutiérrez y a los diputados nacionales socialistas que aclaren su posición con respecto a los indultos de Sánchez

sábado 19 de junio de 2021

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido este sábado al número dos de Page en el PSOE regional y también diputado nacional, Sergio Gutiérrez, que aclare públicamente y explique a todos los castellano-manchegos su posición con respecto a los indultos que va a conceder Sánchez a los golpistas catalanes.



De esta forma, la diputada popular ha recordado que Gutiérrez debe dar cuenta a todos los vecinos de la región de qué opina y qué ha votado en el Congreso de los Diputados con respecto a los indultos a los presos condenados por sedición.



Así, Guarinos ha relatado que “ya que el PSOE de Castilla-La Mancha no ha dado todavía su opinión clara y rotunda sobre los indultos, es un buen momento para que Sergio Gutiérrez, como número dos del partido en la región y como uno de los principales portavoces muestre esa posición.



La diputada regional del PP ha pedido también que Gutiérrez dé cuenta del voto de los diputados nacionales del PSOE en el Congreso acerca de los indultos para que todos conozcamos qué hacen nuestros representantes en la Cámara Baja en un asunto tan importante para la unidad de España, para la defensa de la Constitución y, en definitiva, para el futuro de nuestro país.



Es por eso que Guarinos ha hecho referencia a una encuesta que difundía el PSOE durante la semana que hablaba de que un 12 por ciento de los ciudadanos de la región apoya los indultos de Sánchez y se ha preguntado si ese doce por ciento de castellano-manchegos lo representan los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, entre ellos algunos como Sergio Gutiérrez y Esther Padilla, principales portavoces de Page en la región.



La vicepresidenta de las Cortes ha pedido por lo tanto que el PSOE aclare su posición porque no puede ser que Page esté predicando en medios de comunicación contra los indultos, luego votando a favor de que se concedan en las Cortes Regionales y que sus diputados nacionales bailen “al son de Sánchez” porque están haciendo de su partido una auténtica “jaula de grillos” en la que no hay una posición clara con la que los castellano-manchegos sepan identificar de qué lado están los socialistas.



“El PSOE juega a despistar, Page está convirtiendo el gobierno y su propio partido en el camarote de los hermanos Marx en un asunto tan importante para Castilla-La Mancha y España como es el de los indultos.



La infamia de utilizar el agua como arma política arrojadiza



En otro orden de cosas, Ana Guarinos ha querido señalar a Page y al PSOE de Castilla-La Mancha por la actitud “vergonzosa, sectaria y políticamente denunciable” que mantienen con respecto al agua.



Según Guarinos, Page y los suyos tienen el agua como un juguete político “que manosean, utilizan a su antojo, faltando al respeto a todos los sectores afectados por la política hidráulica en nuestra región, y en el que hacen y deshacen con anuncios permanente y sin resultados según les intereses en cada momento. La salida de tono del PSOE en relación con el tema del agua, es una instrucción de Page a los socialistas ante la ignominia y la humillación que supone la posición de los socialistas a favor de los indultos. Por eso ha pedido a los socialistas, comandados por Page, que abandonen ese camino porque los implicados en la política hídrica “los han calado” y saben que en cerca de 40 años de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha todavía no han aportado un hectómetro cúbico de agua a la región.



Así, la diputada por Guadalajara ha hecho referencia al uso partidista y poco ético que Page y sus portavoces hacen del agua. Un tema al que dan o quitan protagonismo en la agenda política regional según sus intereses y según quieran tapar otros asuntos.



“Ahora mismo Page no quiere que se hable de los indultos en la región y vuelve a sacar a colación el agua para echar una cortina de humo sobre un tema que les está haciendo mucho daño y con el que saben que están decepcionando a la opinión pública”, ha indicado Guarinos.



Por último, y en referencia a las declaraciones de Gutiérrez del pasado sábado, la vicepresidenta de las Cortes ha advertido al PSOE de que quienes deberían plantearse si están capacitados o no para defender los intereses de esta tierra en materia de agua son los que llevan gobernando 40 años y no han aportado ni una gota de agua, los que no han sido capaces de regular los caudales ecológicos, y los que tampoco han sido capaces de aprobar la nueva planificación hidrológica que está ahora en tramitación, como tampoco fueron capaces de aprobar la anterior. Los que en materia de agua han demostrado incapacidad total y absoluta de resolver los problemas que a día de hoy hay en Castilla-La Mancha, ha concluido.