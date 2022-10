Guarinos reprocha a Page y a los socialistas que “apoyen la concesión de indultos por motivos ideológicos o de oportunidad política” para intentar tapar la corrupción socialista”

jueves 13 de octubre de 2022

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha aseverado que en un Estado de Derecho como España “no puede haber diferentes varas de medir en función de si se es o no socio del Gobierno de España, o en función de si se pertenece o no al PSOE”.



Así si se ha pronunciado en el Pleno de las Cortes donde ha asegurado que es precisamente “lo que está sucediendo con la política de indultos del Gobierno de España, apoyada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, apoyada y aprobada por Page y por los nueve diputados socialistas de esta región”.



Guarinos ha reprochado a los socialistas que concedan los indultos “en función de los intereses espurios y del oportunismo del Gobierno de España, con el beneplácito del Gobierno de Castilla-La Mancha”.



“Qué fácil resulta delinquir en este país y ser indultado, si eres socio del Gobierno o si eres socialista, aunque hayas atentado contra España o hayas robado cerca de 700 millones de euros”.



La dirigente ‘popular’ ha recordado que “lo hemos visto con los indultos a los condenados por el procés de Cataluña con doce condenados a penas de prisión e inhabilitación, la mayoría por delitos de sedición y malversación”. De todos ellos, “ninguno ha mostrado signo alguno de arrepentimiento, es decir, volverían a hacer lo que hicieron”.



Esta situación se repite con “los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia en España, el de los EREs de la Junta de Andalucía, del que Page ha dado instrucciones para que no se hable en estas Cortes, en las que -con la connivencia del presidente de las mismas, el Sr. Bellido- se están censurando debates sobre el mayor y más grave caso de corrupción protagonizado por el PSOE”.



La vicepresidenta segunda las Cortes ha aseverado que “en política computa la palabra, que no la palabrería, y la coherencia”. Y que, en el caso Page, “lo que computa es la incoherencia, la de quien dice lo que no es capaz de hacer, y la de quien aparenta ser lo que no es, por lo que se ha preguntado ¿a qué Page tenemos que creer?



En definitiva, Guarinos ha tachado “de gravísimo” que los socialistas apoyen la concesión de indultos por motivos ideológicos o de oportunidad política. “Es gravísimo que ustedes intenten tapar la corrupción socialista, la del PSOE, utilizando el Gobierno de España para indultar a los corruptos de su partido”, ha aseverado.



Finalmente ha recordado que el caso de los EREs “ha sido uno de los más mediáticos en la historia de España y ha salpicado de lleno a históricos dirigentes del PSOE, de Andalucía y de España. Entre los condenados, dos ex presidentes del PSOE de España, Chaves y Griñán”, ha concluido.