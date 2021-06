Paco Núñez denuncia el voto a favor de Page para volver a cerrar la hostelería y se pregunta qué le ha hecho este sector al presidente de CLM

domingo 06 de junio de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su sorpresa ante la decisión del presidente socialista de la región, Emiliano García-Page, de votar a favor del cierre de la hostelería en el Consejo Interterritorial de Salud y se ha preguntado “que le han hecho los hosteleros a Page” y todos aquellos que dependen de este sector, “para que ante el planteamiento del Gobierno de Sánchez de un posible nuevo cierre de la hostelería, haya votado que sí”.



Así lo ha manifestado en Albacete, donde ha participado en una mesa de recogida de firmas en contra de los indultos a los condenados por delitos de sedición y malversación, dentro de la campaña puesta en marcha por el PP a nivel nacional.



Núñez ha destacado que, sin embargo, otras comunidades vecinas como Madrid o Andalucía han votado en contra de este nuevo cierre de la hostelería, de este “plan para final de verano, que implica volver a cerrar los interiores, reducciones en el número de personas que se pueden reunir y que supone, en definitiva, un nuevo cierre para un sector vital para Castilla-La Mancha”.



“Esta misma semana Page hablaba de quitarnos la mascarilla y ahora está votando a favor de cerrar la hostelería, no se puede soplar y sorber a la vez”, ha denunciado el presidente del PP regional, quien ha asegurado que “este tipo de propuestas no tienen ningún sentido, porque no tiene sentido esa criminalización a la hostería, no se puede seguir culpabilizando a la hostelería de la propagación del virus”.



Por todo ello, ha calificado la decisión de Page en el Consejo Interterritorial de Salud, de “nuevo ataque al sector de la hostelería”. Una postura que, por supuesto, “no es compartida por el Partido Popular”, desde donde “vamos a luchar porque no sea así y porque la falta de acuerdo acabe tumbando la propuesta del Gobierno de Sánchez de volver a reiniciar un cierre de la hostelería”.



Más de 100 mesas en CLM contra los indultos del Gobierno de Sánchez



Por otro lado, Núñez ha anunciado que el PP de Castilla-La Mancha va a instalar más de cien mesas y puntos de recogida de firmas en la región, dentro de la campaña que va a recorrer todo el país “para alzar, con una sola voz y de manera contundente, la protesta contra esos indultos a los presos condenados por haber querido romper nuestro país, con un ataque a la unidad de España sin precedentes”.



En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Sánchez solo quiere “afianzarse en el sillón, para tener el poder por el poder, y lo hace de la mano de un partido que ha querido romper España y concediendo unos indultos a aquellos que ejecutaron dicha intención, es algo sin precedentes, bochornoso y que supone una afrenta a la Democracia y al sentimiento de todos los que día a día trabajan para construir y para mejorar una sociedad como la castellano-manchega y la española”.