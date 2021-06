FS Pozo de Guadalajara sigue vivo en la pelea por 1ª preferente tras superar a Quintanar (6-4)

domingo 06 de junio de 2021 , 19:54h

FS Pozo de Guadalajara sumó tres nuevos puntos en su pelea por subir a 1ª preferente de la FFCM, tras vencer Quintanar de la Orden (6-4). Los rojillos superaron los momentos de dificultad trabajando alternativas tácticas ante un rival que hizo un enorme esfuerzo.



El choque se encarriló pronto para los rojillos. Jorge del Moral culminó una buena acción colectiva para hacer el 1-0 a 16,48 del intermedio. Poco duró la alegría, apenas 56 segundos después los visitantes empataban tras un desajuste defensivo. Pozo no estaba del todo cómodo tras el empate, pese a tener algunas opciones claras para adelantarse los de Quintanar se habían adueñado del partido, teniendo llegadas muy peligrosas y estando en muchos tramos del primer tiempo el 1-2 más cerca que el 2-1.



Al final del primer tiempo los poceros reajustaron cosas, y fruto de ello un robo de Arturo de Domingo, culminado por Driss, supuso el 2-1 a 1,42 del descanso. Pozo volvió a dar otro golpe certero a 51 segundos del descanso gracias a la insistencia de Gabi, logrando el 3-1.



Sufrimiento rojillo hasta el final pese a ir ganando 5-2 a ocho de la conclusión la segunda parte comenzó con un Pozo bien plantado, y con mucho sufrimiento Gabi culminó un robo a 17,04 del final para hacer el 4-1. Los rojillos estaban cómodos en esta fase, teniendo opciones para sentenciar. Los azules apostaron pronto por el porterojugador, y un certero saque de banda de Quintanar puso un inquietante 4-2 a 8,59 del final. Apenas un minuto después Jorge del Moral con la colaboración de un defensor logró el 5-2 que daba tranquilidad.



Los azules no se rindieron, siguieron atacando de 5 hasta que un desafortunado disparo a 6,36 del final puso el 5-3. El choque se terminó de complicar cuando apenas 50 segundos después un ataque de portero-jugador puso el 5-4. Los rojillos defendieron con calma, dispusieron de infinidad de ocasiones antes y después para cerrar el cho que, pero no se sentenció hasta que a apenas 18 segundos de la conclusión Rober culminó un tiro largo tras perdida de ataque de 5 visitante.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Gabi, Jorge del Moral y Driss -cinco inicial- Rober González, Diego, Arturo de Domingo, Andrés Romero, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Gabi (2), Driss y Rober González.