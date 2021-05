¡HOLA! Belén Esteban asegura que Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus dos hijas, Andrea y Julia

jueves 06 de mayo de 2021 , 08:33h

Ágatha y Luis Gasset rompen. Exclusiva que la biblia de las revistas del corazón Hola! lleva a portada y que aclara una suposición que llevaba ya un par de semanas sobre la mesa de la tertulia de la Crónica Rosa: Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset han puesto fin a su relación. La propia diseñadora ha confirmado la información a la publicación.



Dice la revista citando a "su círculo más íntimo" que la ruptura se ha producido de manera amistosa y que ha sido este fin de semana cuando "se ha tomado la decisión en términos de absoluta cordialidad". Es más, añade ¡Hola! que los dos "se han mostrado dispuestos a mantener su amistad". Ahora Ágatha, que se vacunó el pasado viernes 30 contra la covid, disfruta de la tranquilidad de su casa de campo.



Hace unas semanas Belén Esteban explicaba en Sálvame que Jesulín de Ubrique estaba grabando un programa de televisión en Madrid y que no había avisado a ninguna de sus hijas. Además, la colaboradora revelaba lo bien que se llevan Julia y Andrea: "Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido, porque los problemas que tengamos los mayores, tanto Jesulín, como María José como yo son nuestros problemas... Pero desde luego mi hija tiene dos hermanos", afirmaba. Este miércoles, Paz Padilla le pedía a 'la princesa del pueblo' que estuviera atenta a unas imágenes de su expareja en la capital donde le preguntaban si había visitado a sus hijas y él evitaba responder. Y aunque la ahora empresaria decía que "no quería decir nada", finalmente revelaba que prefería no quedarse callada para que nadie especulara sobre el tema: "Ha visto a su hija también. A sus hijas. Y no me preguntéis más porque no", relataba muy seria.



"Así como he dicho cuando no la ha visto... Si me callara, se va a entender como que no ha venido y yo no soy injusta. No soy injusta. No voy dar ninguna información. Que no me espere la prensa en casa porque no voy a decir más", añadía en el programa de Mediaset. "Creo que igual que lo he criticado ahora lo tengo que decir, pero que no me pregunten nada más. Si no lo dijera me sentiría mal. No voy contar nada más. María (Patiño) y Alberto (uno de los directores del programa) son íntimos amigos míos y ellos saben que no. Espero que no se moleste conmigo ninguna de las partes porque me parecería injusto que hubiera pasado lo que ha pasado y siempre he dicho que no y que no y ahora que sí no lo contara. Me siento ahora mejor porque estaba callada pensando en si lo decía o no", comentaba a sus compañeros del programa de Jorge Javier Vázquez.



En ese momento, Paz Padilla imaginaba que habría sido alguna de las hijas la que habría organizado el encuentro y Belén añadía que "ha sido cosa del padre", pero no quería señalar nada más allá. "Si me callo me sentiría mal y no lo voy a hacer. Es un tema que no, pero sería muy injusta si me callo, de verdad. Solo he dicho que se han visto y ya está. Me encantaría que fuera todos los días, pero es que no está bien que durante mucho tiempo yo haya dicho una cosa y ahora que es otra me quede callada", terminana la colaboradora. Además, Kiko Hernández ayudaba a su compañera anadiendo que entendía perfectamente que lo dijera cuando todo el mundo conoce cómo se pone "la otra parte", en referencia a Jesulín de Ubrique, cuando ella habla.