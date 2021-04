Guarinos reclam a la Junta de Page un protocolo sanitario para que los municipios PUEDAN CELEBRAR con garantías eventos culturales y festejos populares

miércoles 28 de abril de 2021 , 17:52h

La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha destacado varias iniciativas parlamentarias que ha presentado esta misma semana el PP-CLM, su propio presidente Paco Núñez, con las que se pretende recuperar la carrera profesional sanitaria, reforzar la Atención Primaria, abordar los problemas de salud mental provocados por la Covid19, proteger los derechos de los pacientes evitando publicidad engañosa y poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera. Iniciativas todas ellas que se han elaborado en contacto con la sociedad civil y escuchando las propuestas de todos los colectivos implicados.



Así se ha pronunciado Guarinos tras el encuentro que ha mantenido con el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, en el que también ha participado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, encuentro en el que se ha vuelto a reclamar la apertura de los consultorios locales, como el de Quer, que llevan más de un año cerrados sin atención a los pacientes y vecinos de la localidad, quienes se tienen que desplazar a Azuqueca de Henares. También se han referido a la falta de medios en Atención Primaria, poniendo como ejemplo el tiempo de espera para que se atienda una llamada al centro de salud de Azuqueca, lo que demuestra que los profesionales no cuentan con los medios suficientes para atender a las personas. Hasta “12 veces”, ha dicho el Alcalde de Quer, “tienen que llamar los vecinos a su centro de cabecera para conseguir una cita con el personal sanitario”, algo que desde el Ayuntamiento han comprobado personalmente.



La vicepresidenta segunda ha resaltado las iniciativas presentadas como necesarias para reforzar la Atención Primaria, reconocer la labor realizada por los profesionales sanitarios, abordar los problemas de salud mental provocados por la Covid19, proteger los derechos de los pacientes y también para poner fin al “suplicio” que suponen las largas listas de espera. La parlamentaria regional ha recordado que en nuestra región es donde más tiempo hay que esperar para una operación, razón por la “que muchas personas optan por irse a la sanidad privada, porque no encuentran respuesta en la sanidad pública”.



En otro orden de cosas ha criticado “la falta de información y de protocolos de actuación en materia sanitaria” durante todo este periodo de tiempo, lo que ha hecho que Alcaldes hayan tenido que tomar decisiones sin ningún tipo de información ni asesoramiento, y ha aprovechado “para reconocer la labor han realizado y siguen realizando” los alcaldes desde el primer momento de esta crisis sanitaria, asumiendo funciones que no son de su competencia y responsabilidades que deberían asumir otras administraciones.



Por su parte, el alcalde de Quer, ha apuntado que en la actualidad tienen cierta preocupación e incertidumbre porque se acercan fechas que requieren planificación y protocolos para, por ejemplo, la apertura de las piscinas o la organización de actos culturales y festejos. Además, se ha referido a la falta de información por parte del Gobierno regional en todo lo relacionado con el ámbito sanitario, en concreto, ha dicho que ha enviado varios escritos al Gobierno de Castilla-La Mancha para la reapertura del consultorio local y “no nos han contestado”, razón por la que los vecinos del municipio han iniciado una recogida de firmas a nivel particular solicitando su reapertura.



En cuanto a la vacunación, el alcalde ha apuntado que desconoce los datos de su administración en el municipio, y que en ningún momento se le ha trasladado información oficial. Lo poco que sabe es a través de los propios vecinos, no de las autoridades sanitarias regionales. Por todo ello, ha reclamado al Gobierno regional que “mejore la comunicación con los ayuntamientos para atender las demandas de sus vecinos”.



Durante esta jornada Guarinos y Esteban también han participado, junto a la portavoz de PP en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Aure Hormaechea, en una jornada informativa de las elecciones madrileñas del 4M, para informar y contraponer “el programa de libertad que defiende la presidenta Ayuso y el PP, frente a la radicalización y la política de las prohibiciones que representan el PSOE y Podemos”.



Críticas al discurso radical del PSOE



En otro orden de cosas, Guarinos también se ha referido a la deriva hacia la que camina el PSOE de Page, cada día más parecido a su jefe político, Pedro Sánchez, una deriva que se traduce en las descalificaciones e insultos permanentes hacia el líder del PP regional y hacia todo lo que representa el PP en la región. Una deriva de la que responsables socialistas como Fernando Mora, cuñado de Emiliano García-Page, son un ejemplo. “Un ejemplo de mala gestión y un ejemplo de radicalización extrema”.



La parlamentaria regional ha asegurado que esa reacción demuestra que el PSOE de Page está cada día más alejado de la realidad regional y ha lamentado que los socialistas “hayan recuperado el argumentario del insulto que ya utilizó Page durante la pandemia, cuando insultó a todo y a todos los colectivos de la región”.