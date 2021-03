Podemos denuncia “IMPROVISACIÓN y TORPEZA" en la vacunación del personal docente por parte de la Junta de Page

jueves 25 de marzo de 2021

Iniciado el proceso de vacunación del personal docente y no docente de los centros educativos de Castilla-La Mancha, desde Podemos han señalado la “sorpresa” de personal y sindicatos afectados por los “pocos días de margen para la misma y la improvisación en los criterios de gestión”.



Según argumentan desde la formación morada, “se confiaba en que la planificación y organización por parte del ejecutivo autonómico para administrar la primera dosis, se hiciera con criterios de racionalidad y cuidados”, pero en su lugar se ha “precipitado con torpeza” la vacunación “sin tener en cuenta los perjuicios a las y los docentes ni sus derechos laborales”.



Desde Podemos C-LM han querido sumarse a las reivindicaciones que distintos sindicatos están haciendo por las “deficiencias organizativas” que, entienden, se están dando en este proceso. En este sentido, el responsable del área de Educación, Organización y Transparencia, Andrés Fernández Ruiz, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta las “circunstancias de las personas afectadas y el interés colectivo, sino solamente el querer aprovechar estos días no lectivos”. “Sabemos de la imagen que el ejecutivo autonómico intenta transmitir de este colectivo”, ha señalado, “como demostró García-Page cuando lo acusó hace un año, a las puertas de un confinamiento total de la población, de que solamente querían tener vacaciones”.



La situación actual, consideran desde Podemos C-LM, aboca al personal de los centros educativos a “perjuicios masivos con desplazamientos de cientos de kilómetros en una Comunidada Autónoma como la nuestra y no poder disfrutar de su derecho laboral al descanso que redunda en la calidad del servicio público y el derecho a la educación”, ya que “no se ha tenido en cuenta la localidad de residencia, sino la laboral”.



Tampoco creen que se hayan respetado las zonas sanitarias de los municipios, ni tenido en cuenta las distancias hasta la capital de provincia. Esto, apuntan, “va a provocar la movilización de miles de personas, que con una planificación más cuidadosa se podría haber evitado fácilmente”.



Por último, desde la formación morada han querido destacar la “torpeza” en la planificación en los casos de aquellas personas que quieran recibir la vacuna, pero tengan alguna condición de salud que desaconseje la de AstraZeneca, situación en la que, señalan, “deberá acudir igualmente a su cita, cargando con sus informes médicos, y será en ese momento y lugar cuando reciba la valoración médica”. En este escenario, se preguntan, “¿No sería más eficiente y lógico hacer una valoración previa?”.