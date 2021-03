Agudo pide en Guadalajara a Page que el jueves "demuestre que lo que dice delante de los micrófonos no son palabras vacías" y apoye el acuerdo de Núñez para ayudar a los sectores excluidos por Sánchez

lunes 22 de marzo de 2021

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado que el Decreto de Ayudas aprobado por el Gobierno socialista de Sánchez, con Fondos Europeos, para ayudar a los autónomos y a los negocios que han sufrido los efectos negativos derivados de la crisis del Covid19, “haya excluido a muchos sectores que son muy importantes para la economía de Castilla-La Mancha”.



Así se ha pronunciado Agudo, en Guadalajara, donde ha visitado la Autoescuela El Cruze, uno de los sectores afectados precisamente por esa falta de ayudas y que además de quedar excluido “están teniendo que soportar el abandono de la administración por muchos problemas que la propia administración les ha generado y no les está dando solución”. También ha recordado que colectivos como los que se dedican al vino, el mueble, el calzado, las peluquerías, los centros de estética o los fisioterapeutas se han quedado fuera del Decreto de los 11.000 millones de euros que provienen de Europa “porque Pedro Sánchez ha decidido que estos sectores no necesitan esta ayuda”.



Precisamente para acabar con esta desigualdad, el PP lleva más de una semana pidiendo que se modifique este Decreto, “para incluir en el paquete de ayudas a todos los negocio que lamentablemente han sufrido pérdidas durante la pandemia”. Sin ir más lejos, Agudo ha recordado que Grupo Parlamentario Popular en el Congreso también lo va a pedir, y aquí en Castilla-La Mancha en el pleno del próximo jueves “vamos a solicitar a Page que pida a Sánchez que se modifique ese Decreto y se incluya dentro de las ayudas a todos los sectores que en un principio dejaron fuera” y también van a exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha “que mientras eso ocurre “reaccionen y hagan algo en nuestra región”.



Agudo ha criticado que García Page “lleve mucho tiempo sentado esperando que otros le solucionen los problemas”, ya le ha recordado que no debe olvidar que tiene la responsabilidad de apoyar a todos estos sectores que se han quedado fuera de las ayudas, “como lo está haciendo la vecina Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso encima de la mesa un Plan de Ayudas a todos los que se quedaron al margen•.



La secretaria general también ha reprochado a García Page que ayer mismo hiciera suya la propuesta de Paco Núñez diciendo que estos sectores tienen que estar incluidos y que hay que activar mecanismos alternativos a ese decreto en Castilla-La Mancha. Por ello, hoy en Guadalajara, y apoyando a los sectores que se han quedado excluidos, Agudo ha pedido a Page “que pase de las palabras a los hechos” y el próximo jueves “tiene una oportunidad de lujo para demostrar que lo que Page dice delante de un micrófono no son palabras vacías sino que verdaderamente lo va a hacer”.



Precisamente, ayer mismo el presidente regional del PP-CLM se ofrecía para lograr un acuerdo entre el PSOE y el PP para votar a favor de la proposición que ha presentado el PP “y pedir de manera conjunta a Sánchez la modificación del Decreto y que por otro lado que en Castilla-La Mancha impulsemos un Plan de Ayudas para esos sectores que Sánchez ha querido dejar fuera y que Page ha consentido”.



En esta visita, la secretaria general ha estado acompañada por el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, y el concejal José Luis Alguacil. Precisamente Carnicero ha asegurado que ante este momento delicado y extraordinario se requieren gestores a la altura, y lamentablemente, “el PSOE en la ciudad de Guadalajara no ha querido aceptar ninguna de las más de 200 propuestas realizadas por el PP”. El portavoz popular ha aseverado que el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, “está más preocupado por trabajar como dirigente y delegado del PSOE en vez de como alcalde de los vecinos de la ciudad de Guadalajara”.