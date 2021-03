El PP pregunta a Page si la firma de terrenos de Talavera será como la del macrocentro de Tomelloso, que 5 años después sigue siendo un solar

lunes 22 de marzo de 2021 , 18:22h

El presidente del PP de Talavera y portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha preguntado hoy al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que si la firma de terrenos en Talavera para edificar un centro de mayores y un centro de Alzheimer va a tener el mismo resultado que el macrocentro de salud que prometió en Tomelloso hace cinco años “y que a día de hoy sigue siendo tan sólo un solar”.



Así se ha pronunciado hoy sobre la visita que Page ha girado a Talavera que ha consistido en la firma de un protocolo con la alcaldesa, Agustina García, para la construcción de las dos infraestructuras sociosanitarias. “Nos preguntamos si será una nueva promesa incumplida que se sume a su larga lista de anuncios”.



En 2016 Page anunció un macro centro de salud en Tomelloso con una inversión de 5 millones de euros, “que sigue sin ser una realidad; por eso queremos saber cuándo tiene previsto cumplir su promesa, y especialmente las de Talavera, que han sido muchas sin que Page las materialice”.



Dado que el presidente de la Junta acumula una larga lista de anuncios y “bombazos inversores” que jamás han visto la luz “los talaveranos desconfiamos de un presidente que sólo viene aquí a no cumplir con su palabra”.



EL AVAL DE PAGE CON LOS MAYORES



Por otra parte, Serrano ha recordado que en enero Sanidad anunció el traslado de enfermos de COVID a la Residencia Virgen del Prado, que desató las críticas y quejas de familiares, sobre todo porque en la Residencia no se estaba vacunando ni a residentes ni a trabajadores, algo que generó una “gran alarma” por la habilitación de una planta para pacientes de Coronavirus.



Finalmente, tras la presión de familiares, sindicatos y partidos “la Junta tuvo que dar marcha atrás y ese es el aval de Page para con los mayores en nuestra ciudad ya que no titubeó al ponerlos en peligro”, sin pasar por alto sus “insultos” a nuestros mayores al comienzo de la pandemia cuando dijo “que no eran personas válidas”.



LAS PROMESAS DE SUELO INDUSTRIAL



Además, el portavoz ha dejado claro que Page “ha perdido una oportunidad de oro” para decir “dónde, cuándo y con qué presupuesto va a materializar el suelo industrial que prometió en 2018”, algo que el Partido Popular ha registrado en forma de proposición para debatir en el Pleno del jueves.



Serrano ha recordado las reiteradas promesas de Page de suelo industrial para Talavera, la última en 2019 cuando dijo “que iba a estar disponible en mayo del año 2020 y antes de las ferias de San Isidro para que las empresas que quisieran instalarse en Talavera pudieran contar con 2,6 millones de metros cuadrados de suelo industrial, rápido y barato”.



“En Talavera seguimos sin saber nada de este suelo industrial y de otras tantas promesas que jamás se han materializado con la lluvia de millones que nunca llegó y que realizó en 2016”.



Ahora, “Page continúa viniendo a Talavera a seguir haciendo nuevos anuncios cuando tiene una larga lista de compromisos que no ha realizado y que algunos se remontan a cinco años, algo que ya es más que una tomadura de pelo a los talaveranos”, ha finalizado.