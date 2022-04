El PP reclama el acuerdo de todos los grupos políticos de la Diputación de Guadalajara para pedir la supresión definitiva del nuevo impuesto del agua creado por Page

martes 19 de abril de 2022

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha adelantado hoy en rueda de prensa, que este Grupo defenderá en el pleno del próximo viernes “la supresión definitiva” del nuevo impuesto creado por el Gobierno socialista de Emiliano García Page sobre el agua y las subidas de los cánones de aducción y depuración aprobados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que supuestamente entrarán en vigor el próximo mes de septiembre.



El portavoz del Grupo Popular ha explicado que esta norma tributaria impone un nuevo impuesto “que vamos a tener que pagar todos si nadie lo remedia”. La norma recoge, en primer lugar, la creación de un nuevo impuesto que han denominado canon y la subida de dos tasas existentes, “pero no es una ley de agua porque no aporta ni una sola gota de agua para Castilla- La Mancha”. Esteban ha apuntado que este impuesto no resuelve los problemas ni las carencias de agua en nuestra región y no soluciona los problemas medioambientales relacionados con el agua. Es una manera de encubrir, bajo un título engañoso “la creación de un nuevo impuesto en nuestra región, por lo tanto estamos ante un nuevo engaño del Partido Socialista”.



Igualmente ha señalado que no responde a los acuerdos adoptados en el marco del Pacto Regional, ni aparece mención alguna sobre la misma en la Mesa del Agua, que después de 15 meses de su firma “no se ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos”. Tampoco es una obligación impuesta por la Directiva Marco de Agua, que es otro de los argumentos que esgrimen los socialistas. La única realidad “es que estamos ante un invento de Emiliano García Page y del PSOE-CLM para que los ciudadanos paguemos más impuestos con cifras que asustan”



El portavoz ha señalado que solamente con el nuevo impuesto pretenden recaudar más de 57 millones de euros, que junto con las subidas de los otros dos cánones, incrementará la recaudación en más de 70 millones de euros anuales, “todo un nuevo impuestazo y sablazo para los vecinos de nuestra región”.



En contra de lo que argumenta Page, esta carga fiscal “no es pequeña ni para las familias, ni para los autónomos, ni para las empresas”. Esteban ha argumentado que para una familia supondrá un incremento anual de 60 euros, para un negocio como una peluquería la factura sería de entre 60 y 200 euros, mientras que para un lavadero de coches está cifra alcanzaría los 1.500 euros al año.



El portavoz del Grupo Popular ha recordado que los ayuntamientos de la provincia también van a tener que pagar este impuesto con independencia de que lo paguen o nos los vecinos, y además tendrá que pagar por las pérdidas habituales de agua en redes municipales y que se repercutirán en los vecinos.



Todos estos argumentos, ha aseverado, demuestran que estamos ante un auténtico despropósito en toda regla, “con incrementos brutales en la factura del agua y en la presión fiscal del abastecimiento de agua y la depuración”. Estamos ante una norma inoportuna e innecesaria, “porque con esta ley no hay más agua, lo único que hay son más impuestos, esta es su única finalidad”.



Ante el revuelo que se ha suscitado con esta ley, los socialistas están hablando de la suspensión, “esto es otro engaño más porque cuando algo les asusta aplican una moratoria, pero esto no significa que se derogue la norma sino que entrará en vigor cuando a Page le interese electoralmente, es decir, que terminaremos pagando el impuesto al agua”.



Para Esteban este nuevo impuesto llega en un momento especialmente preocupante con un IPC disparado del 11,7%, cuando estamos pagando más por los carburantes, por la luz, por los productos básicos, que está afectando a la economía familiar y a las empresas y conllevará a la destrucción de empleo y generación de más pobreza en un momento en que los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España “ se deberían plantear una bajada masiva de impuestos como propone el PP a nivel nacional, donde el mismo Feijóo ha comprometido una bajada del IRPF cuando llegue al Gobierno, mientras que Paco Núñez ha asegurado lo mismo para Castilla-La Mancha.



En definitiva, el Grupo Popular pide en esta moción que “se suprima el impuesto, es decir, que se derogue la norma” y ha recordado que si Page no lo hace, “el presidente del PP-CLM, Paco Núñez lo hará cuando sea presidente de Castilla-La Mancha en 2023”.



Del mismo modo, ha aseverado que esta moción es de interés provincial “porque afecta muy directamente a los bolsillos de nuestros vecinos y a los ayuntamientos de nuestra provincia” y ha recordado que una Diputación debe prestar apoyo a los mismos, por lo tanto, el presidente de la Institución provincial, el socialista José Luis Vega, “debería votar a favor de esta moción porque es de interés general, en beneficio de todos los ciudadanos”, ha concluido.