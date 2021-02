Paco Nuñez pide al socialista Page la eliminación del código QR en bares y restaurantes y alargar el toque de queda hasta las 23 horas

viernes 19 de febrero de 2021 , 11:46h

El PP de Castilla-La Mancha ha solicitado al socialista Page que, en la reunión del Consejo de Gobierno que tiene programada para este sábado, extienda el toque de queda desde las 22.00 horas que está en la actualidad hasta las 23.00 horas y que elimine el código QR en hostelería.



Estas son algunas de las propuestas que ha realizado el presidente del PP en la región, Paco Núñez, en un escrito que este jueves ha registrado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en el próximo de Consejo de Gobierno extraordinario, en el que está previsto que se flexibilicen las medidas.



En declaraciones a los medios de comunicación, Núñez ha subrayado que no son propuestas "fruto de un programa político ni siquiera del PP", sino que surgen del "contacto directo con la sociedad" y ha aseverado que como jefe de la oposición tiene "la obligación moral" de trasladar estas "cuestiones básicas" al Gobierno regional para "proteger cierta actividad económica" y que sea compatible con la salud pública.



Entre las medidas propuestas, Núñez ha planteado que el toque de queda se extienda hasta las 23.00 horas para que los hosteleros puedan estar abiertos hasta las 22.30 horas y, de este modo, poder ofrecer el servicio de cenas, que el servicio de comida a domicilio sea hasta la medianoche y que se elimine el código QR en hostelería, pues a su modo de ver criminaliza a este sector, ya que no se exige a otros.



También ha pedido aumentar el aforo en las terrazas, permitir el servicio en barra y que puedan abrir los locales de ocio nocturno -como discotecas o salas de fiestas- que tengan licencia especial, para poder ofrecer servicios de hostelería, siempre respetando todas las medidas de seguridad.



En cuanto al número de personas en las mesas, propone que sean hasta cuatro comensales en el interior de locales y seis en las terrazas.



Asimismo, en el ámbito de la cultura y el turismo ha solicitado que puedan reabrir teatros y cines; la redacción de un plan de reactivación turística que se redacte en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, la hostelería, las agencias de viaje y otros sectores relacionados con el turismo; un plan de ayudas a las librerías y un plan de avales para financiar a los sectores audiovisual y de las artes escénicas.



Núñez también ha propuesto que el deporte sea reconocido como una "actividad esencial", que se permita la vuelta de los espectadores a los estadios y que se abra el deporte no federado.



"Espero, deseo y se lo pido por escrito que tenga en cuenta las propuestas del PP", ha subrayado Núñez, que en cuanto a la posibilidad de levantar el cierre perimetral de Castilla-La Mancha ha señalado que sus propuestas no son "una carta a los reyes magos" ni pide una normalidad que en la actualidad no existe porque sigue habiendo "una situación complicada".



Y sobre la petición que este miércoles ha realizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que las comunidades no levanten las restricciones para frenar la expansión de la pandemia con el fin de que la desescalada sea "muy prudente" y evitar una nueva ola, Núñez ha considerado que en Castilla-La Mancha se viven "dos desgracias", por un lado tener un Gobierno central gobernado por el PSOE y, por otro lado, que la región también está gobernada por los socialistas.