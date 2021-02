DIEZ MINUTOS Fiama se venga de Manuel besando a otro

jueves 11 de febrero de 2021 , 18:48h

Exclusiva de la revista Diez Minutos, que en la portada de este miércoles asegura que el hijo (desagradecido) de Isabel Pantoja será concursante en la próxima edición de Supervivientes. Quién lo hubiera dicho hace un año, cuando llamaba a las redacciones para vender exclusivas y le colgaban el teléfono.



"Estrella de Supervivientes con un contrato millonario", leemos en la publicación, que no da la cifra concreta pero que recuerda que la última vez que Kiko estuvo en la isla, allá por 2011, se embolsó entre 30.000 y 40.000 euros semanales. Eso sí, duró bien poco en el concurso: tuvo que abandonar a los 35 días tras sufrir un ataque de gota.



Diez Minutos aporta la lista completa de participantes, entre los que figuran Alexia Rivas (ex-Merlos), Canales Rivera (primo de Paquirrín desde hace poco, porque parece que hasta que discutió con su madre apenas se trataban), Zayra Gutiérrez (la hija de Guti y Arancha, que promete como concursante por su falta de límites), Rafael Amargo o Makoke. Y Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun. Excelente casting, todo hay que decirlo.



Fiama se venga de Manuel besando a otro.-



Fiama ha entrado en 'La isla de las tentaciones 3' como tentadora VIP por todo lo alto. Y es que, en su primera noche en la villa, la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha perdido el tiempo en ningún momento. Nada más entrar en el programa de televisión, la participante causó una gran sensación entre los chicos. ¡Sino que se lo digan a Manuel!, que se le cayó la baba (literalmente) al ver a la canaria entrar por la puerta. Tanto fue la atracción que sintieron que ya la primera noche que pasaron juntos acabó con un apasionado beso en el pasillo. No obstante, Manuel tenía varios frentes abiertos, algo que a Fiama no le hizo ninguna gracia, y como venganza se besó con otro de los protagonistas de esta edición: Jesús, pareja de Marina. ¡Muy fuerte todo, vamos!



La primera noche de Fiama en la villa estuvo marcada por un juego de lo más ardiente. Y es que, tras aceptar el reto de besar al chico que más le gustaba de la casa, la ex de Álex Bueno optó por Jesús en vez de Manuel. Algo que sorprendió a todos, ya que la concursante mostró en todo momento una gran complicidad con el gaditano.



Para justificar el haber elegido al novio de Marina, la canaria afirmó que es con el que más habló durante el poco tiempo que llevaba en el programa. "En poco tiempo, es con el chico que más complicidad he tenido. Simplemente ha sido por eso", justificó Fiama.