¡HOLA! Ana Obregón, tras el ingreso de su madre: 'Volver a ese hospital ha sido como una vuelta al infierno'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 15 de abril de 2021 , 12:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ana María Obregón Navarro, madre de Ana Obregón, continúa hospitalizada en una clínica madrileña, un contratiempo que ha llegado en un momento muy deliciado para la actriz y presentadora, ya que está a punto de cumplirse un año de la muerte de su hijo, Aless Lequio.



"Me gustaría aclarar que mi madre está estable y mejorando", ha confirmado la protagonista de series tan míticas como Ana y los siete o A las once en casa. "Para mí, volver a ese hospital ha sido como una vuelta al infierno, rememorando los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño", ha añadido. La actriz y presentadora ha concluído la publicación con un mensaje de agradecimiento y un deseo. "Gracias a todos por interesaros por la salud de mi madre. Mamá, que sepas que te tengo agarrada de las manos muy fuerte porque te necesito a mi lado más tiempo".



En estos momentos tan complicados, la familia se ha mostrado tan unida como siempre, visitando a la matriarca del clan en el hospital. Amalia y Celia atendieron a los medios, confirmando que su madre se encontraba "un poquito mejor". También aseguraron que Ana estaba "bien" a pesar del tremendo dolor por la ausencia de su hijo Aless. Horas antes, Susana Uribarri, representante de la actriz y presentadora, negaba que el ingreso fuera por coronavirus. Que yo sepa, gracias a Dios, de momento no tengo ninguna noticia grave, con lo cual espero que todo bien", decía. "Esperemos que no vaya a más. Que se quede en un susto de personas que tienen ya una cierta edad", explicaba.



Ana Obregón está muy unida a su madre, a quien dedicaba estas bonitas palabras en uno de sus últimos cumpleaños. "Una madre es la persona que conoce la canción de tu corazón y te la canta cuando a ti se te olvida la letra", decía. Una declaración de amor que repetía con motivo del Día de la Madre. "Querida mamá, gracias por abrirme la puerta de esta vida y llenarla de amor. Te necesito a mi lado muchos años más".