Sr Martínez Arroyo: ¡Menos Tiktok y más pagar las ayudas!

El Gobierno de Castilla-La Mancha debe el pago verde y la ayuda a la agricultura ecológica de la siembra del 2021 a miles de agricultores ecológicos.

miércoles 08 de marzo de 2023 , 11:31h

Mientras que el señor Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha se dedica a las redes sociales y a hacerse influencer de la política en TikTok, miles de agricultores y ganaderos ecológicos no han cobrado todavía el pago verde de lo sembrado en septiembre de 2021. Para cobrar el pago verde de la PAC se exigen unos requisitos que los agricultores ecológicos ya cumplen por el hecho de ser ecológicos, por lo que no entendemos porque Martínez Arroyo retrasa el pago verde a miles de explotaciones ecológicas.



Los agricultores y ganaderos ecológicos pasamos una auditoría, entre marzo y septiembre, realizada por una empresa externa a la Junta de Castilla-La Mancha la cual audita la explotación ecológica y emite el correspondiente certificado de ser ecológico. Muchas de las explotaciones ecológicas tienen el certificado emitido desde julio/agosto de 2022, pero a día de hoy, nueve meses después, no han recibido ni un euro del pago verde.



La Consejería de Agricultura no empatiza con los 17.000 agricultores que hay en la región, los cuales tienen que hacer frente a cuantiosos gastos y además vivir. Y si el señor Martínez Arroyo no paga, muchas explotaciones agrícolas se quedan sin liquidez para pagar y se ven abocadas al cierre y al abandono de la actividad agraria. Presume mucho de la agricultura ecológica, pero lo que es pagar lo hace tarde y mal.



La Consejería de Agricultura es capaz de hacer fotos diarias por satélite a ocho millones de hectáreas cada día, pero no es capaz de ir procesando los certificados de la auditoría ecológica a medida que las empresas auditoras los van emitiendo. Si procesara los certificados podría haber pagado ya tanto el pago verde como la ayuda a la agricultura ecológica. Desde la Plataforma, en numerosas ocasiones hemos transmitido que deben agilizar el proceso informático y aprender de la Agencia Tributaria, que es capaz de grabar y procesar la devolución de un millón de declaraciones de la renta en un par de días.



También se ha transmitido que la Consejería debe pagar en diciembre, al menos un anticipo del 70%, y una vez que finalice el proceso de comprobación de la PAC que paguen el resto o que reclamen si han pagado de más. Pero los agricultores y ganaderos ecológicos no podemos estar esperando a que el Sr. Arroyo deje las redes sociales y se ponga a trabajar.



Se ha pedido en multitud de ocasiones que se emita un extracto contable que refleje las ayudas que corresponden a cada explotación, así como lo que se ha pagado y lo que queda pendiente de pago, porque actualmente es un caos, es muy difícil saber que se ha cobrado y que queda por cobrar, pero el sr. Arroyo hace oídos sordos a nuestras peticiones.



Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de CLM