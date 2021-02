Lamola pide a Page que haga test masivos a la población y la elaboración urgente de un Plan Regional de vacunación

Denuncia que las variables que maneja Sanidad (Incidencia Acumulada a 14 y a 7 días, la positividad, la ocupación de camas convencionales y UCI y pocos test realizados) “nos vuelven a colocar en una situación de riesgo extremo”

viernes 05 de febrero de 2021

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha pedido al responsable del ejecutivo regional, García- Page “la realización de test masivos a la población para aplacar esta pandemia, así como un plan regional de vacunación”. Lamola ha hecho estas declaraciones tras analizar los preocupantes indicadores del virus en la región que demuestran que la gestión de esta crisis sanitaria “no se está haciendo bien”.



Sin ir más lejos ha subrayado que las variables que maneja Sanidad, como la Incidencia Acumulada a 14 y 7 días, la positividad, la ocupación de camas convencionales y de UCI o la baja tasa de test realizados, “nos vuelven a colocar en una situación de riesgo extremo”. El senador ha lamentado que la media de fallecimientos por Covid en la región sea de 40 diarios, acumulando desde el inicio de la pandemia más de 5.200 según Sanidad.



Otro síntoma que nos alerta de esta gravedad es el del número de contagios que asciende a más 160.000 desde marzo, y en este momento, ha dicho, más de la mitad de las camas de UCI de Castilla-La Mancha están ocupadas por enfermos de coronavirus. Además, ha lamentado que nuestra región esté entre las cuatro comunidades autónomas con más incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes cada 14 días, que asciende a 981, muy por encima de la media nacional.



En cuanto a la vacunación, Lamola ha criticado a Page y al PSOE por sus continuas mentiras sobre el ritmo de vacunación. Sin ir más lejos, hace mes y medio Page afirmó que se iban a vacunar a más de 15.000 personas diarias, “y la única realidad es que a día de hoy sólo se han puesto las dos dosis necesarias a 25.000 personas, lo que se traduce en 400 vacunas diarias”.



Estas cifras demuestran “que sus ocurrencias provocan falsas esperanzas y dolor en la población y evidencian que no existe un Plan Nacional ni Regional de vacunación”. Además, el senador por Guadalajara ha reprochado al presidente del ejecutivo regional que intente tapar su inoperancia echando la culpa a Madrid, “una vez tras otra Page busca culpables para eludir sus responsabilidades”, ha aseverado.



La única realidad es que el PSOE “está demostrando que es incapaz de gestionar esta crisis sanitaria, económica y social” y ha criticado que se haya cerrado toda la hostelería, comercios, superficies comerciales, gimnasios y otros recintos para hacer deporte. Mientras que la situación es muy mala, ha dicho, “Page solo sabe imponer restricciones, prohibir y cerrar porque no sabe cómo afrontar este desastre, e igualmente se niega a incrementar el ritmo de vacunación y hacer test masivos que es lo que pide toda la población”.



Lamola ha recordado, que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ya avanzó que los alcaldes y portavoces del PP en la región “pedirán en los ayuntamientos que el Gobierno regional prepare de manera urgente un Pan Regional de Vacunación, para que, una vez que de disponga de más vacunas, el ritmo y la seguridad en la vacunación sean altos”.



Datos del paro y hostelería



El senador popular también se ha referido a los preocupantes datos de parados registrados en la región en enero acumulando 192.205 personas. Además ha lamentado la situación del paro femenino ya que, del total, 120.936 son mujeres. Las cifras en jóvenes de menos de 25 años no son mejores, la tasa de desempleo en esta franja de edad se sitúa en el 40%, y por sectores, el más castigado por esta crisis sanitaria es el de servicios que agrupa hostelería, actividades de turismo, comercio y cultura entre otros.



Finalmente, Lamola ha lamentado que ante estos preocupantes datos de paro la única decisión de Page “haya sido cerrar y prohibir toda actividad en sectores como servicios y la hostelería”. En este sentido ha apuntado que el PP-CLM apoya “la gestión impecable” de Ayuso en esta crisis porque tiene mejores datos que nuestra región y no ha cerrado la hostelería, “lo que contradice a los que aseguran que la culpa de los contagios está en los bares”, ha zanjado