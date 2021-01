Paco Núñez reclama a Page una bajada del IRPF autonómico, cuota 0 a ingresos 0, exoneraciones en el pago de la Seguridad Social o ayudas directas a autónomos y pymes

lunes 25 de enero de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al Gobierno regional que “no deje caer en el olvido” las peticiones del PP-CLM en el pleno sobre hostelería y turismo celebrado hace dos semanas en las Cortes de Castilla-La Mancha y apruebe de forma urgente una bajada del IRFP en el tramo autonómico con deducciones fiscales a autónomos y pymes, al igual que se apruebe cuota 0 a ingresos 0, que las empresas que no tengan ingresos como consecuencia de los cierren tengan exoneración en el pago de la Seguridad Social o se pongan en marcha ayudas directas en forma de liquidez al bolsillo de estos sectores.



Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha (CEAT-CLM), donde ha incidido en que la región necesita un mayor esfuerzo económico por parte del Ejecutivo autonómico para salvar los negocios.



Además, ha avanzado que el PP-CLM intensificará su agenda de reuniones e iniciativas parlamentarias para conseguir que, desde el Gobierno regional, se hagan llegar ayudas directas y subvenciones a fondo perdido para los autónomos y las pymes de la Comunidad Autónoma con el objetivo de evitar la quiebra de estos sectores y mantener los negocios ligados a esta actividad productiva.



Así, el líder de los ‘populares’ ha recordado que hace unas semanas, el pleno de las Cortes que se celebró a iniciativa del PP-CLM, aprobaba por unanimidad una ayuda de 65 millones de euros a autónomos y pymes. Pero, ha lamentado que, dos semanas después, estas ayudas –que son insuficientes-- no estén puestas aún en marcha.



Por ello, Núñez ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que este dinero “vaya directamente al bolsillo” de sectores como hosteleros, autónomos, sector turístico y pequeñas y medianas empresas, que lo están “pasando realmente mal” como consecuencia de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.



Para el presidente del PP-CLM no es el momento de crear una “multiplicidad” de planes, ni de burocracia, ni de envolver a los autónomos “en multitud de papeleo”, sino de “aprobar ayudas directas”.



Núñez ha propuesto al jefe del Ejecutivo regional simplificar “al máximo” el Decreto de ayudas y destinar el dinero a los negocios de Castilla-La Mancha, calculando los beneficios del año 2019 y las pérdidas de 2020 e indemnizando una parte de ese dinero.