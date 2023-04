Núñez anima a los castellanomanchegos a “recuperar la sonrisa” en una región que tiene una oportunidad de crecimiento y de futuro

Afirma que “dos que votan lo mismo son lo mismo y cada vez que Sánchez pone encima de la mesa una votación, el PSOE de Castilla-La Mancha vota con el PSOE nacional”

viernes 14 de abril de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que “con ganas e ilusión” el partido sale “a ganar las elecciones” para que Castilla-La Mancha “recupere la sonrisa” y tenga una oportunidad “de crecimiento y de futuro”.



Así lo ha indicado durante su intervención en un acto público en Puertollano (Ciudad Real), junto al expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz, del que ha puesto en valor que es “un gran candidato porque es una buena persona y un hombre trabajador, inteligente, preparado y que ha dado un paso al frente para cambiar una ciudad de la que salió corriendo su anterior alcaldesa, la ministra Isabel Rodríguez”.



“Estamos en el año del cambio. Es imparable, pero tranquilo; es imparable, pero moderado; es imparable, pero sensato”, ha aseverado, al tiempo que ha destacado que el cambio “va a llegar a Puertollano, a Castilla-La Mancha y a España” porque es más “necesario que nunca”, ya que los españoles saben que “hace falta otra forma de hacer políticas y de gobernar”, algo que solo garantiza el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ofreciendo “seriedad, rigor y gestión”.



Núñez ha destacado que los gobiernos del PSOE “se han olvidado de la autovía y del hospital”, un centro del que Page lleva hablando 8 años y en el que en un Debate sobre el Estado de la Región anunció una maqueta y, ahora que llega la campaña, solo ha puesto una piedra. “Mientras gobierne el PSOE, Puertollano no tendrá nuevo hospital, lo tendrá con un Gobierno del PP”.



El presidente regional del PP ha apostado por “desmontar cada una de las mentiras de los más de 40 años de gobiernos del PSOE en Puertollano”, de los que ha sido cómplice Page, que lleva 21 años en los distintos gobiernos de la Junta de Comunidades.



Núñez ha recordado el voto en contra del PSOE para apoyar a los trabajadores de Repsol, así como que no se incluyera en la estrategia de descarbonización un Plan para Castilla-La Mancha para “recolocar a los trabajadores y aprovechar la influencia europea para que la región liderase las energías verdes del país”.



“YO ESTOY ORGULLOSO DEL PP”



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha dicho que “hay quien trata de decir que es una cosa distinta a otra, yo no, yo estoy orgulloso del PP, de Feijóo, de quienes han presidido mi partido, de los concejales, alcaldes y afiliados porque nosotros no escondemos las siglas”, ha indicado.



“Dos que votan lo mismo son lo mismo y cada vez que Sánchez pone encima de la mesa una votación, el PSOE de Castilla-La Mancha vota con el PSOE nacional”, algo que ya sucedió con los indultos, con la modificación del Código Penal o con la Ley del ‘sólo sí es sí’.



Núñez ha apostado por Puertollano “por sus infraestructuras, por su sanidad, por la reindustrialización y ese compromiso está más vivo que nunca”. “Ahora les toca a los ciudadanos elegir si quieren seguir siendo gobernados por el PSOE o si quieren sumarse a la corriente del cambio para seguir el ejemplo de Feijóo, Ayuso o Moreno”.



“Para ganar a Sánchez primero hay que ganar a Page y así dejar de mirar con anhelo a otros territorios para ser protagonistas del cambio”.



VALLE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONTRATO CON AUTÓNOMOS



Núñez ha destacado su propuesta para crear un Valle de Innovación Tecnológica para que la región albergue industria de alta tecnología. Además, ha recordado su contrato con ATA y CEAT para beneficiar a los 150.000 autónomos con los que cuenta la región y mejorar sus condiciones laborales.



El presidente regional del PP ha asegurado que Page “está muy nervioso” porque hoy ha endurecido su discurso. “No sé si el líder del PSOE de Castilla-La Mancha ha sacado su versión más radical para ganarse el favor de Sánchez o porque la histeria ante la cercana derrota electoral le ha provocado tensión”.



“Mientras que el líder del PSOE de Castilla-La Mancha se dedique a insultarme y a elevar el tono de la campaña con críticas y ataques, yo voy a seguir haciendo propuestas para el futuro de Castilla-La Mancha”, ha destacado