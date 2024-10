Núñez reclama a Page un Fondo de Compensación para que los ayuntamientos puedan asumir las competencias impropias del Gobierno regional

Traslada su firme oposición al impuesto al agua que quiere imponer Page a los castellanomanchegos, utilizando a los ayuntamientos “como rehenes”

REDACCION

sábado 19 de octubre de 2024 , 18:52h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García-Page la puesta en marcha de un Fondo de Compensación Regional para que los ayuntamientos puedan asumir las competencias impropias que el Gobierno regional impone a los mismos.



Así lo ha afirmado en la Junta Directiva Provincial del PP de Albacete, junto al presidente provincial y alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en Balazote, donde ha señalado que esta medida debe ir en paralelo a la negociación de una nueva financiación autonómica.



Page, ha recordado, se negó a poner en marcha este fondo con su voto, por lo que “hoy el PP vuelve a exigírselo”.



De otro lado, Núñez ha señalado que el Partido Popular se opone a la puesta en marcha del nuevo impuesto al agua de Page, para el que quiere usar a los ayuntamientos “como rehenes” para recaudar entre 30 y 70 millones de euros al año para gastárselo en “lo que considere”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha avanzado que seguirá “dando la batalla” en el rechazo a este canon del agua, retirándolo y “no obligando a los ayuntamientos a cobrarlo porque es injusto y confiscatorio”.



Núñez ha aseverado que el PSOE de Castilla-La Mancha, con Page a la cabeza, vota “por Pedro Sánchez” y lo hará en el Congreso Federal del PSOE como lo hace en el Congreso, en el Senado y en las Cortes regionales “cada vez que tiene ocasión”.



Por ello, si de verdad Page está en contra de Sánchez, “que no lo voten en el próximo Congreso Federal como secretario general del PSOE”.



Núñez ha añadido que los votos socialistas de Castilla-La Mancha van “para el separatismo” porque “si ahora falta un médico en un pueblo y la Junta no lo repone, es porque Page ha votado a favor del cupo separatista”.



El líder regional del PP ha recordado que ofreció muchos pactos a Page en el Debate sobre el Estado de la Región sobre bienestar social, sanidad, educación, agricultura, ganadería, infraestructuras o agua y el PSOE “votó en contra”.



Además, ha incidido en que ofreció a Page un acuerdo para rechazar de forma conjunta el cupo separatista para instar al Gobierno de España que este no saliera adelante, uniendo los diputados y senadores de ambos partidos, y Page “votó no”.



Por último, Núñez ha lamentado que hoy se haya dado a conocer los nombres de los etarras que el Gobierno va a “soltar sin cumplir sus penas” porque los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha “han cumplido la orden y han votado con Sánchez”.



Manuel Serrano afirma que el proyecto del PP-AB está más vivo que nunca y seguirá al servicio de Albacete



Por su parte, el presidente provincial del PP de Albacete, Manuel Serrano, ha celebrado que el partido gobierna para el 72 por ciento de los ciudadanos de la provincia de Albacete, por lo que ha instado a todos ellos a “trabajar juntos para hacer a Paco Núñez presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha”.



Así, ha afirmado que el PP-AB “es lo que es gracias a nuestros alcaldes y concejales”, añadiendo que se trata de un partido “unido, cimentado en el trabajo de tantas personas que en toda la provincia de Albacete siempre han dado la cara por estas siglas”.



De igual forma ha reiterado que, si el PP de Albacete gobierna al 72 por ciento de la población de la provincia es gracias al trabajo de todos los presentes en la Junta Directiva y a sus equipos, y ha rematado su intervención asegurando que “este proyecto está más vivo que nunca, y seguirá al servicio de Albacete”.



‘Al servicio de los albaceteños’



Bajo el lema ‘Al servicio de los Albaceteños’ se ha celebrado la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Albacete que ha comenzado con la intervención del alcalde de Balazote, Juan Antonio Simón, que ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha dicho sentirse orgulloso de ser el alcalde de su pueblo y poder mejorar día a día la vida de todos sus vecinos.



Por su parte el secretario general, Bernardo Ortega, ha llevado a cabo un pequeño balance de la actividad del PP en estos los últimos meses en los que ha destacado la intensa actividad en el que ha reflejado las más de 200 visitas a los pueblos acompañando a alcaldes y portavoces poniendo a su disposición todas las herramientas con las que cuenta el PP de Albacete y ayudándoles en todo lo que requieren.



Se han celebrado distintas mesas temáticas en las que se ha charlado sobre la gestión de los alcaldes, portavoces y parlamentarios. En ellas han participado: el alcalde de Caudete, Moisés López; la alcaldesa de Tobarra, Manuela Garrido; el alcalde de Montalvos, José Ángel Fragoso; la alcaldesa de Paterna del Madera, Rocío García; la alcaldesa de Jorquera, Pilar Medina; la alcaldesa de Fuenteálamo, Josefa Montes; el alcalde de Yeste, Santiago Alarcón; el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro; los portavoces del PP en La Roda, Eduardo Sánchez; de Chinchilla de Montearagón, Jesús Rodenas; de Ontur, Francisco Vizcaíno; de Barrax, Ana Cano; y de Alcalá del Júcar, José Antonio López, así como los parlamentarios Tania Andicoberry, Juan Antonio Moreno, María Dolores Murcia y Valentín Bueno.