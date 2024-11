Núñez pide al gobierno de Page que aproveche los recursos disponibles de la UE para ofrecer ayudas inmediatas a familias y empresas afectadas por la DANA

Recuerda que puede acceder al Fondo de Solidaridad con un informe de evaluación de necesidades; el cambio en los fondos de cohesión y un plan modificado de los fondos Next Generation para dedicarlos a la reconstrucción de las localidades afectadas por la DANA

lunes 11 de noviembre de 2024 , 12:53h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este lunes al gobierno regional de Page que aproveche los recursos disponibles de la Unión Europea para ofrecer ayudas inmediatas a familias y empresas de las localidades afectadas por la DANA.



Así lo ha trasladado Núñez en una rueda de prensa en la que ha hecho referencia a la contribución del PP-CLM a devolver la normalidad a los municipios afectados. Así, el presidente de los populares ha explicado que esperaban conocer antes por dónde iba a caminar la acción del gobierno autonómico en las localidades afectadas con los anunciados planes Letur y Mira, algo para lo que, según anunció el propio gobierno, hay que esperar dos semanas. Hasta el momento, según Núñez, solo se han conocido algunos anuncios sin acciones concretas ni dotación presupuestaria.



Desde la actitud constructiva y de aportar soluciones, el presidente de los populares en la región ha informado de que ha estado en conversaciones permanentes con la secretaria de Asuntos Europeos del PP-CLM, Eva Poptcheva, para analizar posibles acciones para que la UE pueda ayudarnos. Así, ha dado a conocer que el anuncio de Page de elevar el asunto relativo a las ayudas al Comité de las Regiones, “no sirve de nada”, ya que este comité es un órgano no ejecutivo, que no toma decisiones. Será un buen lugar, simplemente, “para poner el foco en Castilla-La Mancha y en España”, pero lo cierto es que los castellanomanchegos necesitan “acciones concretas, medidas y soluciones” para lo que el Comité de las Regiones no es el lugar.



Paco Núñez ha recordado el anuncio de Pedro Sánchez de la petición a la Comisión Europea del dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las labores de reconstrucción, algo que implica y obliga una memoria que evalúe las necesidades, por lo que ha preguntado al Gobierno de Page si ha preparado ya esa memoria con las necesidades para la reconstrucción de los lugares afectados por la DANA para optar a ese fondo de solidaridad, y ha pedido que la haga pública para conocerla y mejorarla.



Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se utilicen los fondos de cohesión europeos para paliar los efectos de la DANA, una decisión, la del cambio de destino de estos fondos, que ya se llevó a cabo durante la crisis del COVID pero para la que es necesario actuar rápidamente ya que se necesita una propuesta de la Comisión Europea y la decisión del Parlamento y el Consejo Europeo, una medida concreta para conseguir cientos de millones de euros de manera urgente para actuaciones como la reconstrucción de infraestructuras o viviendas de familias. Sería interesante, según Núñez, saber si el gobierno de Page lo va a hacer.



Otro de los mecanismos que el líder del PP-CLM ha explicado que existe en la Unión Europea de cara a la obtención de ayudas es debido al retraso en la implementación de los fondos Next Generation, que deben estar implementados en 2026 en su integridad, y de los se podría presentar un plan modificado a la Comisión Europea para que los fondos no vayan a su destino inicial, sino a paliar los efectos de la DANA en los municipios de la región.



En definitiva, tres acciones concretas que ha solicitado Núñez al gobierno socialista de la región y que pone a disposición la Unión Europea pero que requieren de la acción firme de la administración regional, como es un informe de evaluación de necesidades para la reconstrucción, para acceder al Fondo de Solidaridad; un cambio en los fondos de cohesión para utilizarlos en las localidades golpeadas por la DANA; y un plan modificado de fondos Next Generation para la reconstrucción.



Núñez ha señalado como “interesante” que el Gobierno de Page adopte estas medidas y tenga a disposición una cantidad económica proveniente de Europa con “medidas y presupuesto concreto”, no las “medidas etéreas ni los planes sin dinero” que pueden quedar en nada y que son las que está implementando el gobierno del PSOE en la región.



Recuerda la petición de poner a disposición de las familias y empresas afectadas los 14,5 millones de euros del Fondo de Contingencia



De igual forma, el líder de los populares en la región ha recordado como, la pasada semana, pidió la puesta a disposición de las familias y empresas afectadas por la DANA de los 14,5 millones de euros que están disponibles en el Fondo de Contingencia que “se activan con una decisión política del presidente y el consejero del ramo”, y ha explicado que “nos gustaría saber por qué, en lugar de destinar recursos a tensionar el debate con sus portavoces del PSOE, no han contestado a si usarán el fondo de contingencia” para ayudar a los afectados de la pasada semana.



Además, ha recordado que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula el fondo de contingencia, una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Sin duda, y según Núñez, esto es una emergencia y esos 14,5 millones debería destinarse a la reconstrucción de los pueblos como Letur y Mira, que han perdido infraestructuras, que sus vecinos han perdido viviendas, negocios, o vehículos.



Núñez ha concluido asegurando que “vamos a seguir en aportar soluciones” para devolver la normalidad, y ha señalado como un “error” y “poco procedente e inadecuada” la actitud del gobierno de Castilla-La Mancha que quiere pasar página y estar a otra cosa, cuando han fallecido siete personas y la DANA se ha llevado por delante dos pueblos.