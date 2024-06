Núñez denuncia el cinismo de Page que “sigue dedicándose a los titulares de prensa” mientras ha avalado hasta tres veces con su voto en las Cortes el pacto de Sánchez y Junts

Las bases del PSOE-CLM apoyaron con un 76 por ciento de los votos el pacto de Sánchez con Junts y Page no dijo “esta boca es mía”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de junio de 2024 , 13:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha salido este sábado al paso de las declaraciones de Page sobre la excepcionalidad financiera de Cataluña denunciando el cinismo del presidente socialista de la región que “sigue dedicándose a los titulares de prensa”, mientras que ha avalado con su propio voto en las Cortes Regionales, hasta en tres ocasiones, el pacto de Sánchez con Junts que implica esa financiación diferenciada para Cataluña.



“El cinismo de García-Page no tiene límites” ha afirmado Núñez, que ha afirmado que “todos sabíamos que la fiesta separatista la pagamos entre todos”. Así, ha comentado que “Sánchez y Junts no engañaron a nadie” porque firmaron los privilegios para Cataluña en un documento que, además, hicieron público. Un documento que también sometieron a la votación de los afiliados del PSOE y en Castilla-La Mancha obtuvo un “abrumador apoyo”, concretamente del 76 por ciento de la militancia.



Entonces, según Paco Núñez, no criticó el documento ni pidió a sus bases que votaran en contra del mismo. Un documento que incluía que los 15.000 millones de euros de deuda catalana fuesen pagados por todos, también por los castellanomanchegos. Así, el líder de los populares en la región ha recordado que, durante toda la legislatura, el PP-CLM ha avisado de que el dinero de los vecinos de la región “se iba a ir a pagar el acuerdo de Sánchez con los independentistas, y mantenerlo así en el sillón”, mientras Page “no dice esta boca es mía”.



Sobre su postura en las Cortes Regionales, Núñez ha insistido en que presidente socialista de la región ha avalado hasta en tres ocasiones con su voto este acuerdo. Además, ha detallado que sus diputados en el Congreso han votado a favor del mismo. Por todo ello ha reiterado que “no se puede ser tan cínico ni tener tanta hipocresía”, afirmando que Page “ya no engaña a nadie” porque siempre hace lo mismo: “critica lo que sucede para ganar un titular en los medios de comunicación, pero después vota con Sánchez”.



Como conclusión, ha declarado que “Page tiene demasiadas promesas incumplidas, demasiados titulares vacíos y mentiras”, por lo que ha socavado su credibilidad.