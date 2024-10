La alcaldesa de Guadalajara inaugura el curso de la Fundación Siglo Futuro con la presentación de Mariano Barbacid

El bioquímico y científico referente internacional en la investigación contra el cáncer disertó sobre las nuevas estrategias terapéuticas en la lucha contra el cáncer que se están desarrollando en los últimos 25 años, en una conferencia celebrada en el Centro de Ibercaja con lleno absoluto de público.

sábado 19 de octubre de 2024 , 13:50h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, inauguró ayer tarde oficialmente el Curso Cultural de la Fundación Siglo Futuro, presentando a un conferenciante excepcional, el prestigioso investigador Mariano Barbacid, que habló del cáncer, de las terapias y tecnologías que se desarrollan donde la investigación sigue siendo la clave de la esperanza.



Junto al presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido y la directora gerente de Fundación MD Anderson Cancer Center España, Isabel Oviedo, Ana Guarinos, dio la bienvenida a Guadalajara, por tercera vez como conferenciante en la programación de Siglo Futuro, al doctor Mariano Barbacid, destacando que “es un lujo para la ciudad el poder contar una vez más con una eminencia intelectual como lo es el doctor Barbacid, a quien agradezco enormemente su presencia”.



Tras detallar buena parte de la trayectoria y de los innumerables reconocimientos por su labor investigadora y de quien es “uno de los científicos más reconocidos a nivel internacional en el campo de la oncología y actualmente jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)”,y apuntar también su carácter afable y divulgador, la alcaldesa recordaba uan de las premisas del propio Barbacid, que dice que “hay que tener esperanza de que la ciencia, tarde o temprano, nos abrirá las puertas a una medicina mejor y más eficaz. Sin búsqueda, no hay progreso”.



Y precisamente en esto basó su conferencia el doctor Barbacid, quien destacó el cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer en los últimos 25 años, “en los que se ha avanzado en la lucha contra el cáncer como nunca”, donde la quimioterapia ha cedido terreno en favor de nuevas terapias como la medicina de precisión, la inmunoterapia y las células CAR-T y con la llegada de otros tratamientos no farmacológicos, como la protonterapia.



Barbacid recordó que el cáncer no es una enfermedad, “sino un gran número de patologías que se agrupan por la existencia de una mutación genética en la célula”, donde no hay dos cánceres iguales, y no siempre es posible disponer de tratamientos efectivos.



También ha destacado que el cáncer de mama y el de próstata registran loa mejores valores de supervivencia, mientras que por el contrario el cáncer de páncreas y de pulmón tienen los más bajos, para concluir que “sin la investigación, tanto clínica como preclínica, será imposible seguir avanzando”.



La inauguración del curso cultural de Siglo Futuro se ha celebrado en el Centro Cultural Ibercaja, con el aforo completo para esta magistral conferencia que contó con una amplia representación de todo el tejido social de Guadalajara y de autoridades y también con la participación del concejal de Salud, Roberto Narro.