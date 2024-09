Núñez califica de “insulto e indigno” que el PSOE compare la financiación singular del cupo catalán con la que se aplica a Cuenca para combatir la despoblación

Pide a Page que pase de los discursos a los votos y que no haga como con la Amnistía, a la que mostró su rechazo con palabras pero que luego fue aprobada con los votos de sus diputados nacionales

miércoles 04 de septiembre de 2024 , 20:28h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado este miércoles de “insulto e indigno” que la portavoz del PSOE, Esther Peña, compare la financiación singular del cupo catalán, con la que se aplica en provincias como Cuenca para combatir la despoblación, y ha defendido a los conquenses “ya que Page no lo hace”, asegurando que ningún vecino de Cuenca merece este ataque por parte de los socialistas.



De esta forma ha reaccionado Núñez a la polémica creada por la portavoz socialista, lo ha hecho en unas declaraciones a los medios de comunicación en Menasalbas, donde también ha pedido al PSOE que deje de utilizar a los conquenses y los castellanomanchegos para “justificar lo injustificable” con el concierto económico con Cataluña que Sánchez ha pactado con ERC.



El presidente de los populares en la región también ha apostado que ese sistema de fiscalidad diferenciada que se aplica en Cuenca, Soria y Teruel, se aplique de forma comarcalizada, con el fin de que aquellos lugares con problemas de despoblación, como es el caso de la provincia de Guadalajara, puedan disfrutar de él. Núñez ha explicado que, debido a los datos económicos de la zona del Corredor del Henares en la provincia de Guadalajara, se condiciona al resto de la provincia y se excluyeron zonas con verdaderos problemas de despoblación de estas bonificaciones económicas para combatirla. Además, se ha referido a otras zonas que necesitan esas ayudas como es el caso de las comarcas del Campo de Montiel, Almadén, Talavera de la Reina o las sierras de Alcaraz y Segura, entre otras.



Paco Núñez ha rechazado que Sánchez y el PSOE “manoseen” los intereses de Castilla-La Mancha para justificar los acuerdos con Cataluña, por ello, ha pedido a Page “que pase de las palabras a los hechos” y que diga “qué piensa hacer” porque, “sabemos que está en contra del cupo catalán” y está bien que vaya el sábado a Ferraz y hable, pero es que, cuando se aprobó la Ley de Amnistía también lo hizo y después sus diputados nacionales votaron a favor de la misma en el Congreso.



“No valen de nada las palabras cuando hay una amenaza de Sánchez a los intereses de Castilla-La Mancha”, por ello ha insistido en la importancia de pasar “de los discursos a los votos” y utilice las herramientas que están en su mano, como son los ocho votos socialistas en el Congreso, para confirmar que están a disposición de los intereses de la región y no de los de su partido.



Page es el alumno aventajado de Montero y ya sube impuestos en la región



El presidente del PP-CLM ha hecho referencia a las declaraciones de la ministra Montero en el Senado este miércoles, en las que reclamaba a los presidentes autonómicos que suban impuestos y aumenten los ingresos para que las autonomías no pierdan servicios. A esto, Núñez ha comentado que “Page ya lo ha hecho”, ya que en el pleno que tendrá lugar mañana jueves, los votos del PSOE aprobarán la puesta en marcha de inmediato del nuevo impuesto al agua, el canon del agua que Page pretende recaudar a través de los ayuntamientos de la región.



“Page es el primer alumno de la clase en aplicar la receta de Montero”, ha afirmado Núñez, que ha reiterado que mañana los socialistas de la región aprobarán un nuevo impuesto al agua y harán a los ayuntamientos que lo recauden.



Reclama una estrategia de ayuda a la ganadería de Castilla-La Mancha



En otro orden de cosas, y aprovechando su presencia en Menasalbas para participar en la Fiesta de la Ternera, una comarca que supone el epicentro ganadero de la región, ha reclamado mayor atención para esta actividad del sector primario ya que, en sus palabras, nunca ha prestado la atención que merece.



Por todo ello, Paco Núñez ha pedido al gobierno que emprenda una estrategia de ayuda a los ganaderos de la región, ya que estos sufren muchos problemas, como los de la falta de agua o la subida de precios, que hace que la rentabilidad de las explotaciones decaiga.



El líder de los populares en la región ha recordado que el GPP, hace escasos meses, presentó en las Cortes Regionales una estrategia de apoyo a los ganaderos y el PSOE la rechazó por completo, no aceptando ni una sola de las propuestas que incluía esta estrategia que se pactó gracias a las reuniones mantenidas con diversos colectivos ganaderos.



Por todo ello, Núñez ha dicho que, ya que el PSOE no quiere aceptar la propuesta del PP, que expliquen “cuál es su estrategia y qué piensan hacer para que la ganadería sea rentable en la región”, ya que es un problema muy grave para un sector muy importante de Castilla-La Mancha.