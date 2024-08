El PP recuerda que Page sigue sin cumplir con su promesa electoral de implantar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y lamenta el abandono de los socialistas a un servicio básico de la región

Reclama menos dejadez en la gestión y menos anuncios vacíos por parte del PSOE y más inversión en educación para una mayor calidad en la enseñanza

viernes 23 de agosto de 2024

La diputada autonómica responsable de los asuntos de Educación en el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, María Gil, ha recordado este viernes que el presidente socialista de la región, Emiliano García-Page, sigue sin cumplir con su promesa electoral de implantar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en Castilla-La Mancha, y ha lamentado “el abandono y la indiferencia” con la que los socialistas tratan a un servicio básico como es la educación pública en nuestra tierra.



De esta forma se ha expresado la diputada popular, que ha indicado que en 2019 el PSOE de Page ya prometió universalizar la educación de 0 a 3 años, y lejos de cumplirse, en las elecciones del año 2023, lo volvió a prometer. Así, Gil ha establecido una comparativa entre los gobiernos del PP en comunidades autónomas como Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana, donde ya se ha cumplido con esta medida; y Castilla-La Mancha, donde sigue siendo una promesa incumplida más de Page.



Así, María Gil ha comentado que, a pesar de los convenios que se están firmando por parte de la Junta con ayuntamientos, lo cierto es que es una forma de maquillar que la educación de 0 a 3 años no es gratuita para todas las familias, tal y como prometió Page y, en unos días, cuando arranque el nuevo curso escolar, habrá muchas familias de Castilla-La Mancha que van a tener que seguir pagando por la educación de 0 a 3 años de sus hijos.



“El gobierno de Page no está dispuesto a apoyar con determinación esta medida”, ha afirmado Gil, que ha indicado que los socialistas tampoco prestan la ayuda que necesitan los ayuntamientos para prestar este servicio, ni a realizar las inversiones necesarias para dotar a los centros del personal imprescindible que garantice su correcto funcionamiento, algo que está ocurriendo a lo ancho y alto de nuestra tierra. Todo esto se une al abandono del propio gobierno regional a sus escuelas infantiles, como han venido denunciando varias organizaciones sindicales.



Y es que, como ha denunciado la diputada del PP-CLM, los socialistas “alardean de apoyar la escolarización en zonas rurales pero la realidad es bien distinta, como demuestra la supresión de una de las líneas de ayuda que venía convocándose para el mantenimiento de escuelas infantiles municipales y que, en 2024, no ha salido adelante, a cambio de sacar unas ayudas a las que solo podrán acceder de forma escalonada”. Por todo ello, ha afirmado que, desde el PP-CLM “no queremos que nos vuelvan a anunciar que dentro de unos años la educación va a ser gratuita, porque llevan prometiéndolo desde 2019”.



María Gil también ha recordado que el PSOE ha rechazado varias propuestas del GPP en las Cortes Regionales destinadas a mejorar la calidad de la prestación de la educación y ayudar a las familias económicamente, como es ampliar la dotación presupuestaria para que no haya familias que se queden fuera de la prestación de ayudas a la compra de libros o comedor escolar por falta de presupuesto; o la puesta en marcha de medidas de apoyo a las familias de niños con necesidades educativas especiales o, ayudas para material escolar complementario tales como cuadernos, bolígrafos o lápices. A todo ello, como ha detallado Gil, se negó Page, a pesar de ser propuestas con sentido, estudiadas y con el fin de ayudar a las familias castellanomanchegas a sufragar los gastos que conlleva el inicio del curso escolar.



La educación pública, una de las grandes olvidadas por Page y el PSOE-CLM



En otro orden de cosas, la diputada responsable de los asuntos educativos del GPP, ha mostrado su preocupación al comprobar que la educación es uno de los asuntos que más abandonados tiene el PSOE de Page, como muestran los malos resultados de la región en distintos informes y estudios que sitúan a nuestra tierra a la cola y evidencian que la gestión del sistema educativo que está realizando Page es “muy mejorable”.



De esta forma, María Gil ha recordado como los alumnos de Castilla-La Mancha son los que peor nivel de inglés tienen de toda España; somos la comunidad donde más tarde en emanciparse nuestros jóvenes; donde el alumnado obtiene peores puntuaciones en pensamiento creativo o donde se registran altas tasas de abandono educativo temprano, datos por encima de la media nacional.



La diputada de los populares también ha lamentado que, a pesar de sus continuos anuncios, la educación no sea una prioridad, como lo demuestra la alarma de los responsables de algunos centros educativos de la región como las escuelas de arte de Tomelloso y Talavera de la Reina ante la comunicación por parte de la consejería de la supresión de algunos ciclos formativos. Algo que sucedió también con respecto al cierre de varias líneas de Bachillerato Nocturno en diversos puntos de la región como Alcázar de San Juan, Cuenca, Toledo o Almansa.



Para concluir, María Gil ha recordado como, desde el PP-CLM, “nos tomamos en serio las preocupaciones de los castellanomanchegos con la educación” y “queremos que nuestro sistema educativo avance”, algo imposible si, como estamos presenciando, el gobierno de Page se dedica a dejar de invertir en nuestros jóvenes. Además, ha mostrado la intención del PP de ser propositivos, con medidas concretas como una EBAU única; más apoyos para la educación infantil; más programas de refuerzo; más programas específicos de atención al alumnado, al igual que más becas, ayudas a las familias o al transporte escolar. Todo ello unido a la mejora de las condiciones laborales de los docentes.



En definitiva y según ha concluido Gil, “menos anuncios vacíos y más inversión en educación para una mayor calidad en la enseñanza”.