Agudo reclama a Page “salir del agujero negro” al que ha desterrado a CLM y apostar por políticas de conciliación familiar como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años

miércoles 09 de octubre de 2024 , 20:21h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha reclamado a Emiliano García-Page “salir del agujero negro” al que ha desterrado a Castilla-La Mancha y apostar por políticas de conciliación familiar como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha puesto en valor la iniciativa en la que está trabajando el GPP que presentará en los próximos días en el Parlamento.



“Esta iniciativa va dirigida en apostar definitiva y decididamente por la conciliación de las familias castellanomanchegas, como ya ha hecho el presidente Alberto Núñez Feijóo y el PP a nivel nacional presentando la ley más ambiciosa en apoyo a las familias”.



La dirigente popular ha resaltado que las políticas de conciliación de la vida familiar y personal son “asignatura pendiente” en Castilla-La Mancha y son los responsables en el Gobierno los que deben dar una solución a los ciudadanos, “no debería ser una cuestión ideológica”, ha apostillado. “Lamentablemente* Page tiene un suspenso enorme en materia de familia, de conciliación y de corresponsabilidad en nuestra tierra”.



Frente a ello, Agudo ha asegurado que el GPP va a acoger el modelo de ley que el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados para trasladar cada una de las medidas que se recogen en esa ley, aquí en Castilla-La Mancha.



Medidas que van dirigidas en diferentes ámbitos, desde la educación a la sensibilidad y a la concienciación, la contratación, la mejora de las condiciones laborales, los incentivos, la política fiscal e incluso la lucha contra la despoblación, ejemplo de ello será la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.



“Sabemos que Page ha mostrado siempre reticencias en poner en marcha la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en Castilla-La Mancha y determinadas políticas de conciliación presentadas por el PP que ha rechazado continuamente”.



En ese sentido, Carolina Agudo ha recordado que hace unos años en un Foro donde se reunieron diferentes presidentes autonómicos de nuestro país en el que participó Emiliano García-Page fue “el caballo de batalla la negativa de Page” en poner en marcha la educación gratuita de 0 a 3 en toda España, “haciendo de Castilla-La Mancha ese agujero negro con respecto al resto de Comunidades Autónomas”.



Por eso, la portavoz parlamentaria del PP-CLM ha subrayado que la iniciativa que están trabajando en materia de conciliación y corresponsabilidad, exigirá al Gobierno de Castilla-La Mancha que venga también acompañada de partidas presupuestarias en el Presupuesto General de Castilla-La Mancha para el año 2025, “que todavía el Gobierno de Page no ha presentado”.



“Castilla-La Mancha no puede seguir siendo ese agujero negro en la Península a la que nos ha llevado las nefastas políticas del Gobierno de Page. No solamente en materia económica, de deuda, fiscal, financiera, también en política de familias con su cero gestión en cuanto a medidas dirigidas a la conciliación familiar y su negativa a llevar la implantación total de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”.



Carolina Agudo ha destacado que hay dos tipos de políticos en nuestro país. Por un lado, “están los que les preocupa solo sus sillones”, donde según Agudo se encuentran los socialistas Sánchez y Page, y, por otro lado, están los políticos como el presidente Feijóo y el presidente Núñez, “ocupados y preocupados en lo importante, que son las necesidades que tienen los españoles y los castellanomanchegos” e impulsando las iniciativas que vengan a mejorar la vida de los ciudadanos.



“Demostramos que somos la alternativa, unos están ocupados en mejorar su propia vida y desde el PP estamos ocupados en mejorar la vida de todos los castellanomanchegos con iniciativas como la que vamos a registrar en los próximos días con medidas dirigidas a las familias castellanomanchegas”, ha finalizado