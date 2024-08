Foto : EDUARDO BONILLA

20ºC de mínima y 36ºC de máxima este viernes en Guadalajara

Este viernes ha amanecido en Guadalajara a las 7:29 y anochecerá a las 21:01, las temperaturas estarán entre 20°C y 36°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo de unos 17 km/h y dirección suroeste

viernes 23 de agosto de 2024 , 08:14h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos despejados por la mañana que aumentarán a nubosos durante la tarde con nubosidad de evolución, que llevará asociada chubascos dispersos y tormentas en la mitad oriental, poco probables en el extremo norte, y que serán más frecuentes así como localmente fuertes en el Sistema Ibérico, en el este de La Mancha conquense y en Albacete.



Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso ligero, que será algo más acentuado en los valles del Tajo y del Guadiana y en el centro de La Mancha.



Temperaturas diurnas con pocos cambios o en ascenso ligero, que será localmente más acusado en los Montes de Toledo, en el valle del Guadiana y en la serranía de Cuenca. Vientos flojos variables que a partir del mediodía, y de sureste a noreste, irán girando a flojos del sureste ocasionalmente moderados. No se descartan rachas muy fuertes por la tarde asociadas a las tormentas.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35ºC en Albacete, entre los 21 y los 38ºC en Ciudad Real, entre 17 y 35ºC en Cuenca, entre 20 y 36ºC en Guadalajara y entre 22 y 37ºC en Toledo.



Por otra parte, un total de 14 provincias estarán este viernes en aviso por lluvias, tormentas, altas temperaturas y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Por zonas, los avisos por calor estarán en Córdoba (Andalucía); Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón); Lleida (Cataluña); y Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid). Asimismo, se registrarán avisos por lluvias y tormentas en Huesca y Teruel (Aragón); Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña); y Valencia (Comunidad Valenciana). Además, habrá avisos sólo por tormentas en Jaén (Andalucía) y por fenómenos costeros en Gran Canaria y Tenerife (Canarias).



El organismo estatal prevé tiempo estable para este viernes en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, en Galicia y en el Cantábrico occidental se esperan cielos nubosos, con algunas lluvias débiles en el norte y oeste de Galicia. Además, Aemet avanza nubes bajas o nieblas matinales en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, litoral catalán y balear, Murcia y el Estrecho.



Asimismo, se prevé nubosidad de evolución en el centro y mitad sudeste peninsular. En el tercio oriental, habrá posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables en montaña, con posibilidad de ser localmente fuertes en el Pirineo, Ibérica oriental y La Mancha oriental, sin descartar las sierras del sudeste. En Canarias, el día será nuboso en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil aislada. Además, habrá posible calima débil en Alborán y sur peninsular.



Por otro lado, las temperaturas descenderán acusadamente en medianías y zonas altas de Canarias, mientras que en la Península y Baleares no sufrirán grandes cambios. Así, las máximas aumentarán en el Cantábrico y Huelva, mientras que las mínimas harán lo propio en el extremo norte y bajarán en el oeste de la Meseta y de Andalucía.



De esta manera, se superarán los 35ºC en depresiones del nordeste, de la vertiente atlántica sur y, localmente, en depresiones del sudeste. Las capitales de provincia que registrarán valores más altos serán Córdoba con 39ºC; Badajoz y Ciudad Real con 38ºC; y Jaén, Sevilla, Toledo y Zaragoza con 37ºC.



Por último, en lo que respecta a los vientos, en Canarias soplará un alisio intenso con intervalos de fuerte en zonas expuestas. Mientras, predominarán vientos flojos en la Península y en Baleares, algo más intensos en litorales, de componentes oeste y sur en la vertiente atlántica, este y sur en el área mediterránea y medio Ebro, y poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán.