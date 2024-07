García-Page rechaza el preacuerdo fiscal en Cataluña por “rebasar todos los límites” y ser “ejemplo de egoísmo y desprecio al resto de España”

El presidente castellanomanchego ha mostrado su convencimiento de que “este planteamiento “obsceno y bochornoso” no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso” porque “sería, simplemente, una patada al puzle constitucional”.

miércoles 31 de julio de 2024

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado rotundamente el pacto fiscal alcanzado en Cataluña, un texto que “no me representa y no me vincula”, ha manifestado, dado que “rebasa todos los límites” y “afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente”, además de constituir “el ejemplo de egoísmo y desprecio a otros territorios de España más grave que he visto en muchísimo tiempo”.



Por todo ello, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha mostrado su convencimiento de que “este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso” por lo que ha reiterado que “no va a salir adelante, que no se engañe nadie” porque “sería, simplemente, una patada al puzle constitucional para que volvamos a empezar”.



Así lo ha puesto de relieve en la declaración institucional que ha efectuado, esta mañana en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, en la que ha fijado posición “en torno a algo que nos afecta mucho como región, como país y que no me permite estar mirando para otro lado”, ha indicado en alusión a este preacuerdo que ha definido como un “planteamiento obsceno y bochornoso, un planteamiento de ruptura de la igualdad grosero”.



“La riqueza nacional es nacional, es de todos” y “es la expresión más depurada de la soberanía nacional”, ha remarcado Emiliano García-Page, dado que “los impuestos los paga la gente” con el objetivo de “mantener nuestro Estado del Bienestar”, por lo que ha rechazado que “se pueda parcelar comunidad a comunidad”.



En este marco, el presidente regional ha defendido la progresividad del sistema fiscal “que ha hecho de este país lo que es” y se ha preguntado “por qué eso no vale para los territorios” ya que, a su juicio, “este concepto que algunos plantean de la ordinalidad es brutal, es la negación de la izquierda” y “muy reaccionario”, ha incidido. “No siempre es fácil combatir la desigualdad, pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es ni ampararla ni promoverla”, ha resumido.



Paralelamente, ha lamentado que “el independentismo está haciendo lo que quiere hacer siempre, que es romper esto” y con “unos tonos relativamente xenófobos y despreciativos del resto de los españoles”, ha ahondado en torno a un pacto “inasumible” que “no deja de ser una serie continuada de la misma película” en la que “los guionistas son los mismos, los independentistas”.



“Hay que hacer un esfuerzo entre todos para que lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto de los territorios de España”, ha proseguido, al tiempo que ha apostado por “hacer posible la investidura del PSC en Cataluña sin que el coste, el sacrificio, la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España”.