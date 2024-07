La Diputación creará un Centro de Innovación Territorial y promoción de las Denominaciones de Origen de Guadalajara

Para ello, la Institución Provincial ha iniciado el proceso de adquisición del edificio que albergará ambas instalaciones con un concurso abierto, al que pueden presentar ofertas de venta todos los inmuebles situados en la provincia de Guadalajara que reúnan las características adecuadas.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 31 de julio de 2024 , 13:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Diputación de Guadalajara ha iniciado un nuevo proyecto emblemático para la provincia: la creación de un Centro de Innovación Territorial (CIT), que albergará también un centro de promoción de los productos agroalimentarios con Denominación de Origen (D.O.) existentes en Guadalajara.



Este nuevo proyecto ha sido presentado por el presidente de la Diputación, José Luis Vega, durante su comparecencia para hacer balance del primer año de su segunda legislatura al frente de la Institución Provincial. José Luis Vega ha señalado que “es un nuevo paso para la dinamización y el desarrollo socio económico de la provincia y sus zonas rurales”.



Para llevarlo a cabo, el primer paso será la adquisición por parte de la Diputación de un edificio, situado en la provincia de Guadalajara, que reúna las condiciones adecuadas para ser sede de ambas instalaciones y alojar las actividades aparejadas a la consecución de sus objetivos.



La selección y compra del inmueble se realizará mediante concurso abierto, cuya licitación está previsto publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días, y que cuenta con un presupuesto máximo para la adquisición de 310.000 €.



Integración en la Red de Centros de Innovación Territorial.



La creación del CIT permitirá la integración de la Diputación de Guadalajara en la Red de Centros de Innovación Territorial, que agrupa a distintas diputaciones con el planteamiento de compartir experiencias y realizar actuaciones, creando las condiciones objetivas que favorezcan el desarrollo de nuevas actividades.



El CIT de Guadalajara cumplirá un doble objetivo: por una parte, dinamizar el tejido socioeconómico en las zonas rurales de la provincia y, por otra, aportar el conocimiento y la experiencia para identificar estrategias realizables en distintos territorios, siempre adaptadas a sus peculiaridades.



Promoción de los productos agroalimentarios de la provincia.



Además del CIT, en el mismo edificio la Diputación creará un centro de promoción de productos agroalimentarios de Guadalajara con Denominación de Origen, extensible a otros productos del sector primario de la provincia, y que favorezca también la promoción económica y el desarrollo turístico de la provincia.



Actividades previstas y características del edificio.



Para el desarrollo completo de las actividades previstas en ambos ambos centros, el edificio contará con oficinas para el Centro de Innovación Territorial, mientras que para el centro de promoción de productos agroalimentarios tendrá espacios en los que puedan desarrollarse las siguientes actividades:

Exposición permanente; ferias puntuales monográficas dedicadas a los productos con D.O., que podrían ampliarse a otros productos agroalimentarios e incluso a productos artesanos; zona de venta de los productos promocionados; musealización de actividades típicas relacionadas con la producción de estos alimentos; actividades formativas en un aula de usos múltiples con salón de actos y sala de reuniones, que podría ser utilizada por empresas, agrupaciones profesionales o administraciones públicas; actividades culturales; y promoción turística de los municipios de la provincia.



De esta forma, “nuestra provincia contará con un nuevo espacio abierto a la ciudadanía, en el que se desarrollarán ferias sectoriales, exposiciones y actividades culturales que apoyarán la promoción económica de las zonas rurales y el desarrollo turístico”, ha subrayado el presidente de la Diputación.



Criterios preferentes de selección del inmueble.



La compra del edificio que alojará el Centro de Innovación Territorial y el centro de promoción de los productos con Denominación de Origen se realizará por concurso abierto, al que pueden presentarse ofertas de venta de inmuebles que estén situados en la provincia de Guadalajara por parte de todos los propietarios que deseen participar en el procedimiento.



En la valoración técnica de las ofertas que se presenten, se dará prioridad a los que estén en el ámbito territorial de alguna de las tres D.O. existentes en la provincia -miel, vino y aceite- y, con el fin de conseguir una mejor interpretación de los productos del sector primario, a los edificios que en su origen hayan estado dedicados a la actividad que se pretende promocionar, como almazara, bodega, granero o similar.