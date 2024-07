Desde hoy 7 de julio, Ciudad Real y Puertollano pierden la relación AVE directa con Granada

COMUNICADO DE LA FEDERACION CASTELLANOMANCHEGA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL

domingo 07 de julio de 2024 , 19:33h

Como ya avanzó nuestra Federación hace dos semanas, RENFE ha eliminado las paradas en Ciudad Real y Puertollano de los trenes AVE Madrid-Granada-Madrid.



El motivo que ha esgrimido la empresa pública ferroviaria para tomar esa decisión ha sido "la mejora en los tiempos de viaje".



Antes del día 7, de los seis trenes AVE entre Madrid y Granada (3 de ida y 3 de vuelta), solo dos de ellos paraban en Ciudad Real y en Puertollano:

• AVE 2196 Madrid (20:05) - Ciudad Real (20:56) - Puertollano (21:12) - Granada (23:36)

• AVE 2077 Granada ( 06:56) - Puertollano (9:20) - Ciudad Real (9:38) - Madrid-Atocha (10:43)

Comparando los nuevos horarios de los trenes a los que se les ha quitado la parada en Ciudad Real y Puertollano, la ganancia en los tiempos de viaje es de solo: 8 minutos, tanto en la relación Madrid-Granada, como la de Granada-Madrid.



Los tiempos de viaje entre Madrid y Granada o Granada y Madrid rondan las 3 horas y media. Una reducción de 8 minutos, supone solo una disminución del 3,8 %.



Está claro que Renfe ha estimado que una "extraordinaria" reducción en los tiempos de viaje del 3,8%, puede justificar esa medida.



En nuestra opinión, la reducción definitiva en los tiempos de viaje en la relación Madrid-Granada-Madrid no pasa por quitar las paradas intermedias de Ciudad Real y Puertollano, se conseguirá cuando el tramo entre Antequera y Granada sea “verdaderamente” de alta velocidad, dado que ahora mismo no lo es del todo, puesto que los AVE tardan una hora en recorrer los 98 km que tiene este tramo.



Las consecuencias de la medida, que es efectiva desde hoy 7 de julio, es que cualquier persona que quiera ir de Ciudad Real o Puertollano a Granada, o viceversa, deberá forzosamente hacer trasbordo en Córdoba.



Los tiempos de enlace en la estación de Córdoba van desde media hora hasta 2 h 21 m, lo que lógicamente va a implicar un descenso muy notable en los clientes que pretendan hacer ese viaje, ya que los enlaces no dejan de ser una molestia para muchos viajeros.



Por otro lado, a parte de la perdida de comunicación directa con Granada, conviene recordar que Ciudad Real y Puertollano tampoco tienen relación directa, vía AVE, con otra capital andaluza, es el caso de Huelva.



En este caso, los cuatro servicios (2 de ida y 2 de vuelta) que hay entre Madrid y la capital onubense ninguno tiene parada en nuestras dos localidades. Circulan directos desde Madrid a Córdoba, donde si tienen parada intermedia.



La Red Ferroviaria española tiene una estructura prácticamente radial, ya que muchas de sus líneas parten de Madrid con destino al resto de provincias, principalmente en el litoral.



Y la política comercial de Renfe prioriza estas conexiones desde Madrid a la periferia, obviando en muchos casos a la España del interior, donde cada vez hay menos población.



Entendemos que la oferta y la demanda tienen que tener un papel en los servicios ferroviarios, pero eso no significa que haya relaciones en los que ninguno de los trenes que circulan por ellas dejen de parar o nunca hayan parado en esas estaciones intermedias, como es el caso que nos ocupa con Granada o con Huelva.



En nuestra opinión, lo lógico, coherente y de sentido común, es que en las relaciones Ciudad Real/Puertollano con Huelva y Granada haya, al menos, un tren con parada por la mañana a la ida y otro de vuelta por la tarde-noche.



Si no queremos "seguir pendiendo el tren", confiamos en que nuestras instituciones reaccionen, principalmente la Junta de Comunidades, las Diputaciones y los Ayuntamientos.