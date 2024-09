Toconar: “La igualdad de oportunidades solo es posible con financiación justa, sin privilegios”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 07 de septiembre de 2024 , 13:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha ha valorado positivamente el inicio del curso universitario, ya que responde a un planteamiento de defensa y de apuesta de los servicios públicos en la región.



Así, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar, ha indicado que “la Universidad de Castilla-La Mancha está en el mejor momento de su historia y sigue batiendo récords con más estudiantes que nunca; más presupuesto que nunca; y está más que nunca al servicio de la ciudadanía, en definitiva, es uno de los grandes motores de igualdad de oportunidades en la región.” Además, Toconar ha remarcado que “es evidente que este motor de oportunidades que cada día funciona mejor es algo que hemos construido entre todos y todas pero que evidentemente se está viendo beneficiada de una serie de impulsos que existen en esta región desde la llegado al Gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page.”





Álvaro Toconar ha detallado que “desde el año 2015 no ha dejado de haber importantes avances en materia universitaria” como es que el número total de alumnos matriculados haya aumentado un 20 por ciento o el de docentes en un 19 por ciento; el aumento de la inversión pasando de 103 millones a 215 millones de euros en la actualidad; la congelación de las tasas universitarias que supone que en Castilla-La Mancha el crédito sea de los más asequibles de España, estando por debajo de la media; las nuevas titulaciones incorporadas que permiten ofrecer 130 titulaciones entre grado y de máster o la posibilidad de fraccionar los pagos en diez cuotas, poniendo fin a la política del pago único del Partido Popular del pago único.



“Se ha apostado también por mejorar la movilidad, ya que los jóvenes de las provincias de Castilla-La Mancha que estudien en otra provincia de nuestra comunidad tiene un descuento de 100 euros al año y, además, existen políticas para facilitar el acceso al transporte como la recuperación en el año 2017 del descuento del 50 por ciento en el autobús que fue suprimido por el Gobierno del Partido Popular”, y es que “todas estas son medidas que permiten, y han permitido, que nadie se quede fuera de la Universidad y también tienen repercusión en el ámbito internacional, ya que no solo estamos entre las 1.000 primeas en el ranking de Shanghái, sino que sigue escalando posiciones llegando a estar entre las 700” ha incidido Toconar.



“Entre todos hemos sido capaces de llegar a estas cifras” porque “la realidad que vive la Universidad de Castilla-La Mancha y también la Universidad de Alcalá en Guadalajara, responde a un planteamiento de defensa y de apuesta de los servicios públicos en Castilla-La Mancha.” El secretario general ha afirmado que “todo se debe a un modelo de gestión y a una forma de trabajar como la que tiene el Gobierno de Emiliano García-Page, que no es otra que trabajar por la igualdad de oportunidades y oponernos a cualquier tipo de privilegio, especialmente a aquellos que quieren ser más por el simple hecho de tener más, y no puede haber nada más reaccionario y menos progresista ya que la igualdad de oportunidades solo es posible con financiación justa, sin privilegios”



Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Ciudad Real, María Montes, ha manifestado que “comenzamos la apertura de curso político haciendo balance de la situación en la que nos encontramos gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha con más de 400.000 estudiantes, más de 33.000 docentes en nuestra región, superando así las cifras de cursos anteriores”



“En nuestra provincia ya hemos podido comprobar la llegada de estudiantes preparando todo para comenzar este nuevo curso, y esto es gracias a la continuación de la congelación de subidas de matrículas, la existencia de los bancos de libros, a las becas comedor o a las más de 1.000 líneas de transporte, ayudas que cumplen con el objetivo básico que defendemos desde esta organización y es que estudie quien quiera y no solamente quien pueda permitírselo económicamente” ha finalizado Montes.