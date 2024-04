Lorenzo Domínguez, nuevo presidente de CSIF Castilla-La Mancha

Forman parte del Comité Ejecutivo de CLM por parte de Guadalajara Pablo Moya, Presidente de la Unión Provincial de Guadalajara y Francisco Navarrete, Secretario Autonómico de Formación en C-LM

jueves 25 de abril de 2024 , 18:08h

Lorenzo Domínguez Donaire se ha convertido en el nuevo presidente de CSIF Castilla-La Mancha tras obtener el apoyo del 93,2 por ciento de los votos emitidos en la celebración del X Congreso General Autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.



Domínguez, que ha ocupado la presidencia de CSIF Ciudad Real desde febrero de 2017 tras una dilatada trayectoria profesional con 30 años al servicio de la enseñanza pública de Castilla-La Mancha, coge el testigo de Julio Retamosa, a quien ha agradecido “su dedicación y entrega al frente del sindicato, ha situado a CSIF como la primera fuerza de la Función Pública en la región y con un enorme crecimiento en la empresa privada, nuestra misión es mantener esta senda y proseguir en todo momento al lado de los trabajadores, somos la voz de todos los colectivos, de aquellos cuyos esfuerzos sostienen las estructuras mismas de nuestra sociedad”.



El presidente electo se marca como objetivo acabar con los recortes que sufren los empleados públicos y que todavía permanecen en Castilla-La Mancha desde 2012; recuperar el poder adquisitivo perdido; reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones laborales y hacer frente a la vulneración de derechos en todos los ámbitos; combatir el empobrecimiento generalizado de la sociedad; reducir el desempleo, hacer frente a la brecha salarial y frenar la siniestralidad laboral.



“Somos un agente social de primer orden, vamos a seguir siendo el escudo para los colectivos más vulnerables, porque en CSIF no nos ponemos de perfil. Los servicios públicos, las administraciones y los ciudadanos no podemos depender de las luchas políticas de los gobiernos de turno. Estamos comprometidos con el desarrollo de Castilla-La Mancha”, señala Domínguez.



Junto a Lorenzo Domínguez, María Ángeles Ruiz ha sido designada vicepresidenta, y Victoria Ortiz, Marisa García y Francisco Navarrete estarán al frente de las secretarías de área dentro un Comité Ejecutivo que también integra a los cinco presidentes provinciales.



Por su parte, Julio Retamosa, tras finalizar su segunda legislatura, señalaba que “acabo mi responsabilidad de la mejor manera posible, de la forma soñada, coincidiendo con los mejores resultados electorales, con la mayor afiliación, con los mejores datos económicos y con el sindicato organizado, sin ninguna fisura”.



Por último, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, en la clausura del X Congreso Autonómico que CSIF Castilla-La Mancha, mostraba su preocupación “por la parálisis en la que se encuentran nuestras administraciones. Desde hace meses sólo se habla de la Ley de Amnistía, de las elecciones vascas y catalanas, mientras que los servicios públicos tenemos que seguir funcionando y necesitamos una administración que se siente a negociar”. A ello se suma, “el anuncio realizado ayer por Pedro Sánchez, que supone extender la parálisis que llevamos arrastrando. No tenemos Presupuestos Generales del Estado, nuestras plantillas públicas están envejecidas y acumulamos una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%, mientras que al otro lado no hay nadie”.