Núñez pide a Page aclarar si los diputados del PSOE CLM tumbarán el pacto con ERC y ofrece una posición común en las Cortes y ayuntamientos

jueves 01 de agosto de 2024 , 11:22h

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este jueves al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, aclarar si los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso tumbarán el pacto ERC-PSC y ha ofrecido el apoyo del PP a todos los niveles, “desde la versión puramente del partido hasta la institucional”.



El día después de la declaración institucional de García-Page, el líder de la oposición ha ofrecido al presidente de Castilla-La Mancha todo su apoyo y el del Partido Popular de Castilla-La Mancha para, juntos, “tejer un cordón sanitario frente a Pedro Sánchez”.



“De las palabras de Page deduje que el acuerdo para una financiación singular en Cataluña de la mano de ERC y Pedro Sánchez, no va a salir adelante cuando llegue al Congreso, porque fue claro y lo dijo claramente”, ha dicho Núñez, a quien estas afirmaciones del presidente castellanomanchego le generan “dudas” porque “le hemos oído decir ‘no’ a los indultos, ‘no’ a la amnistía y finalmente los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha lo han apoyado”.



De hecho, ha aseverado, “de poco sirve recurrir la amnistía cuando tus propios diputados han sido los que han provocado que haya una Ley de Amnistía”. A su juicio, “parece bastante surrealista el querer ser el que soluciona un problema cuando eres parte del que lo ha creado”.



Dicho esto, ha reiterado su apoyo a García-Page porque “es fundamental que quede claro que con los diputados de Page en el Congreso y con los senadores de Page en el Senado hay suficientes votos para parar este acuerdo que pone en riesgo nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales, nuestra agricultura, nuestra ganadería, o nuestras infraestructuras”.



Porque, según ha continuado Paco Núñez, el acuerdo que ha planteado ERC con Pedro Sánchez es que “el dinero de los españoles acabe en Cataluña, que se rompa el principio de solidaridad, que se rompa el principio de caja única, que se rompa el principio básico constitucional por el cual España es un país en el cual garantizamos un bienestar igualitario de todos los españoles”.



Núñez ha asegurado que no puede permitir que a los castellanosmanchegos ahora le falten recursos económicos para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Por lo tanto, y tras las experiencias en el pasado en las cuales Page “ha hablado mucho y finalmente no ha roto con su partido”, ha pedido al presidente socialista que concrete cómo tiene previsto parar este acuerdo y que “sepa que cuenta con nuestro apoyo”.



De nuevo, ha vuelto a ofrecer a García-Page que solicite a las Cortes de Castilla-La Mancha la celebración de un Pleno Extraordinario de manera urgente para el mes de agosto “para que juntos aprobemos una resolución por la cual ni el Gobierno de Castilla-La Mancha, ni el PSOE de Castilla-La Mancha tenga que ir solo a esta lucha con Sánchez, sino que tenga una resolución aprobada por unanimidad por el Pleno del Parlamento en defensa del interés general del conjunto de los españoles y por supuesto del interés de los castellanomanchegos y en contra de los acuerdos, para que sea una cuestión institucional y respaldada por todos los grupos”.



“UN GRAN ACUERDO CASTELLANOMANCHEGO”



“El apoyo del Partido Popular de Castilla-La Mancha se lo ofrezco desde la versión puramente del partido hasta la versión institucional”, en referencia a los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado como en las Cortes de Castilla-La Mancha, como el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha para posicionar al conjunto de los ayuntamientos en contra del acuerdo.



Según ha apostillado, los alcaldes y alcaldesas del PP de Castilla-La Mancha están “totalmente de acuerdo” en que haya un pacto con el PSOE de Castilla-La Mancha “para juntos” parar “esta deriva” en materia de financiación que ha planteado Sánchez con ERC. “Puedo garantizar que si el PSOE de Castilla-La Mancha quiere recibir el apoyo del PP a todos los niveles, para parar con realidades, este acuerdo lo va a tener, pero tenemos que tejer una hoja de ruta real”.



El presidente del PP confía en que se pueda tener “un gran acuerdo castellanomanchego no solo en sede parlamentaria sino desde el punto de vista municipal y también desde el punto de vista nacional”, pero “la clave es que la forma en la que se puede parar este acuerdo entre ERC y Sánchez desde el punto de vista de la financiación son los diputados en el Congreso”, insiste el líder de los ‘populares’.



Además, ha garantizado que los diputados del Partido Popular en el Congreso van a votar no al acuerdo para la financiación singular de Cataluña al que han llegado Sánchez y ERC y ha vuelto a ofrecer a Page que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha “hagan lo mismo y lo hagamos juntos”, ha subrayado Paco Núñez.



“A la hora de defender a Castilla-La Mancha, no me va a ganar nadie. Y hoy estoy en la defensa de Castilla-La Mancha, de la financiación para Castilla-La Mancha y de asegurar que el independentismo catalán no se queda con nuestro dinero. Pero necesitamos que Page concrete las palabras de ayer y nos explique cómo tiene previsto parar ese acuerdo”, ha concluido.