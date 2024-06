El PP recuerda que hasta en 3 ocasiones Page se ha negado a reclamar una financiación justa para Castilla La Mancha en las Cortes Regionales

Lamenta que Page lleve 9 años dejando escapar mil millones de euros anuales en CLM, fruto del modelo de financiación de Zapatero

REDACCION

viernes 14 de junio de 2024 , 13:44h

El diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano ha recordado que hasta en 3 ocasiones, Emiliano García-Page se ha negado a reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha en las Cortes regionales.



Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa hoy en la sede del partido, donde Serrano ha lamentado “el nuevo capitulo de cinismo de Page” en relación con la reclamación de un modelo justo de financiación autonómica para Castilla-La Mancha.



Serrano ha hecho referencia a las declaraciones de la ministra Montero antes de las elecciones catalanas, que aseguraban que lo que se hace en Cataluña, se haría lo mismo en todos los territorios, pero pasadas las elecciones y con la Ley de Amnistía en vigor, “ahora cambia de opinión y dice que Cataluña debe tener un tratamiento especial. No es suficiente la condonación de la deuda de 15 mil millones de euros que vamos a pagar el resto, sino que además va a tener un tratamiento diferenciado para mantener a Pedro Sánchez en el poder”.



Asimismo, el diputado regional ha apuntado que le sorprenden también las declaraciones de Emiliano García-Page afirmando que Castilla-La Mancha siempre ha defendido un sistema de financiación único para todas las comunidades autónomas cuando es “radicalmente falso” y ha recordado que García-Page ha votado hasta en 3 ocasiones en contra de lo que ayer decía defender.



Una de ellas fue el 8 de febrero de 2024 en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Partido Popular planteaba en una resolución que se impulsase un nuevo modelo de financiación, además de negociarse en una mesa común con todas las comunidades en las que Cataluña no tuviese ningún tipo de trato diferenciado y sin negociaciones bilaterales, “pero Page votó no”.



El 25 de enero de 2024, el GPP planteaba un debate general para urgir al Gobierno de España a proponer un modelo de financiación que garantice los principios de igualdad y solidaridad, fruto del acuerdo de todos, rechazando cualquier privilegio unilateral, “y Page votó una vez más, no”.



Una tercera vez, el Partido Popular planteó el 4 de abril de 2024 que las Cortes de Castilla-La Mancha mostrasen el rechazo a los acuerdos del Partido Socialista con Junts para establecer un nuevo pacto fiscal, habida cuenta de que, cualquier planeamiento que implique un cupo especial para Cataluña, cambiaría significativamente el equilibrio en el sistema de financiación del resto de comunidades, “y nuevamente Emiliano García-Page voto no”.



“Hasta en 3 ocasiones este año Page se ha negado a reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha y que los castellanomanchegos seamos iguales en materia de financiación al resto de los españoles. Por tanto, lo que hemos visto nuevamente por parte de Page es un ejercicio de hipocresía y un insulto a la inteligencia de la gente de Castilla-La Mancha”.



Serrano se ha preguntado en qué momento se va a poner en marcha el Gobierno regional para defender una financiación justa ya que “lleva 9 años dejando escapar mil millones de euros anuales”, fruto del modelo de financiación aprobado por el Gobierno de Zapatero.



Desde el Partido Popular han insistido que también instaron al presidente de la Comunidad Autónoma a reunirse con otras comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo común dado que Castilla-La Mancha no es la única Comunidad Autónoma que sufre ese problema de infrafinanciación.



“Ese juego de trileros en los medios de comunicación de Page, luego no se traduce en votaciones coherentes en las Cortes de Castilla-La Mancha y por eso a Page se le está poniendo cada vez más cara de vendedor de crecepelo, siempre que hace una comparecencia pública. Ya hace mucho tiempo que perdió la credibilidad, pero la poca que le quedaba desapareció por completo en esos días de reflexión de Pedro Sánchez cuando fue el primero en acudir a Ferraz a pedirle que se quedase”.



La inflación en Castilla-La Mancha se sitúa en el 3,8%



De otro lado, el diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha señalado que el nuevo dato del IPC revela que Castilla-La Mancha lleva ya una tasa interanual que escala al 3,8% por encima de la media nacional, “lo que se traduce en que los castellanomanchegos estamos perdiendo más poder adquisitivo que el resto de los españoles”.



Un encarecimiento especialmente notable del 4,8 en los alimentos y bebidas no alcohólicas y fundamentalmente donde más sube es en el precio de la vivienda con un 6%. Según Serrano, hay que recordar que nuestra región es la Comunidad Autónoma con mayor inflación acumulada desde que empezó la escalada de precios.



“Page sigue ajeno a la realidad de los castellanomanchegos que somos cada vez más pobres y no tenemos un gobierno ni que defienda los intereses de nuestra comunidad, ni que tampoco atienda a medidas como la bajada de impuestos planteada por el Partido Popular para compensar esa escalada de precios que está haciendo que diariamente familias empresas lo tenga más complicado para llegar a fin de mes y para poder desarrollar su actividad”.



Por todo ello, ha pedido al PSOE-CLM “seriedad y atención a las necesidades de nuestra tierra. Page debe empezar a adoptar medidas para paliar una situación extraordinariamente difícil que están teniendo que soportar las familias y las empresas de Castilla-La Mancha”.