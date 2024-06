El PP pide a Alberto Rojo y al PSOE que cesen en la “mentira y el bulo permanente” que solo pretende ocultar su traición a Guadalajara con la Amnistía

viernes 21 de junio de 2024 , 17:49h

El portavoz del Grupo Popular recuerda que se ha facilitado a todos los grupos políticos municipales el acceso a la información y documentación siempre, de forma escrupulosa y en tiempo y forma, a diferencia de lo que sucedía en la época de Alberto Rojo, que tuvo que ser “reprendido” y “llamado al orden” por el Defensor del Pueblo en el año 2020 por opacidad y obstrucción al acceso a la información municipal de la oposición.



El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, rebate las acusaciones de los socialistas con respecto a los medios y recursos asignados a los grupos políticos en la Corporación municipal y recuerda que “los medios y recursos de los que dispone en este mandato el PSOE son los mismos de los que disponía en el mandato anterior, los mismos medios que se venían asignando a los grupos políticos en la oposición por parte de Alberto Rojo, por lo que no entienden la razón de la controversia”.



Esteban ha explicado que fue el 6 de mayo, cuando por vez primera, y después de casi un año, cuando el grupo socialista presentó solicitud de medios materiales y telemáticos. “Una vez solicitados, desde Alcaldía se requirió información al respecto, comprobándose que no se había producido ningún cambio con respecto a los medios asignados a los grupos políticos, y que eran los mismos que Alberto Rojo y los socialistas, cuando estaban en el gobierno, asignaban a los grupos de la oposición”, ha señalado.



Estos medios eran un portátil o tablet y un teléfono móvil para la persona responsable de la portavocía del grupo, un ordenador fijo y una línea de teléfono de la centralita del Ayuntamiento y un local.



“También se pudo comprobar que desde el comienzo de este mandato tenían incluso más medios de los que les correspondían y de los que habían venido disfrutando el resto de los grupos en la oposición siendo alcalde Alberto Rojo. Así, el grupo socialista había venido disponiendo durante el último año de dos portátiles, una tablet y dos móviles, pagados los terminales y las líneas por el Ayuntamiento”, ha añadido.



Con respecto al local, Esteban ha indicado que tampoco se ha producido cambio alguno sobre el que tenían en el mandato anterior, ni en el grupo socialista, ni en ningún otro grupo político, pese a que todos, excepto Aike, han experimentado un incremento en el número de sus integrantes. “Todos los grupos políticos siguen teniendo los mismos espacios como grupo político en esta Corporación que tenían durante el periodo 2019-2023”, ha remarcado.



“Durante el último año, se ha facilitado el acceso a la información y documentación siempre, de forma escrupulosa y en tiempo, a diferencia de lo que sucedía en la época de Alberto Rojo, que tuvo que ser ‘reprendido’ y ‘llamado al orden’ por el Defensor del Pueblo en el año 2020 por opacidad y obstrucción al acceso a la información municipal a los grupos de la oposición”, ha señalado el portavoz del grupo popular.



En cuanto al informe sobre prevención de riesgos laborales al que hacen referencia, Esteban, ha informado que desde el Ayuntamiento se está elaborando un informe actualizado, algo que no se hizo tampoco durante el mandato de Alberto Rojo y los socialistas, ya que el último informe es de febrero de 2016.



Por todo ello, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido a Alberto Rojo y a los socialistas que dejen de mentir, y les ha acusado de estar inmersos en la “política de la mentira y el bulo permanente, que lo único que intenta es tapar su incapacidad, tanto en el gobierno como en la oposición, y su traición a Guadalajara con la amnistía y la corrupción que rodea al gobierno de Pedro Sánchez y a su partido”.