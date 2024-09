Patricio: “Si Alberto Rojo y el resto de diputados socialistas de CLM no frenan el cupo catalán, no merecen representar a los castellanomanchegos en el Congreso de los Diputados”

En declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara

sábado 21 de septiembre de 2024 , 12:30h

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha aseverado que tanto Alberto Rojo, diputado por Guadalajara, como los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha, deben frenar el cupo catalán y de no hacerlo “no merecen representar a los castellanomanchegos en el Congreso de los Diputados”.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Guadalajara, donde Patricio ha criticado PSOE por “mantenerse sumido en una espiral de decadencia y corrupción” de la que nuestra región, dice, no es ajena, ya que todas las CCAA se van a ver afectadas por la propuesta de pacto fiscal que Sánchez acordado bilateralmente con sus socios de Gobierno,



“A Sánchez le da igual España y los españoles. Estamos presenciando como son capaces de vendernos con tal de mantenerse en el poder. Su propuesta supone un ataque directo al sistema de financiación solidario y de compensación entre territorios. Pretenden cambiar nuestro modelo de Estado donde existan comunidades de primera y de segunda”.



Patricio se ha preguntado de manera retórica si para el Ejecutivo regional, seremos los castellanomanchegos el epicentro de sus políticas, “porque está en sus manos parar esta nueva tropelía de Sánchez y no van a hacer nada, que es a lo que nos tienen acostumbrados. La realidad es que les da igual que gracias a Pedro Sánchez, Castilla-La Mancha vaya a ser una comunidad autónoma de segunda”.



“Emiliano García-Page miente y manipula, y lo demuestra cada vez que se pone delante de unos micrófonos, demostrando su nula credibilidad. Lo de Page es puro teatro y cinismo y es que no hizo nada para parar la amnistía y no va a hacer nada, para parar el cupo catalán”.



La viceportavoz ha animado a García-Page a actuar como los barones del Partido Popular, que están exigiendo a Sánchez compromisos claros con la financiación, además de la celebración inmediata de la Conferencia de presidentes para hablar sobre este tema.



María Patricio ha lamentado la terrible situación que sufre nuestra región y la inacción del Gobierno regional, “que está permitiendo que el dinero de los castellanomanchegos se marche y acabe en manos de los separatistas” y ha recordado que los ocho diputados socialistas de la región podrían frenar ese ataque al sistema común de financiación.



“Alberto Rojo, diputado socialista por Guadalajara puede y debe votar en contra de la aprobación de esta norma. Si no lo hacen, si no hacen nada, ni Emiliano García-Page, ni sus 8 diputados en el Congreso, no merecen representar a los castellanomanchegos. Porque las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en peligro la garantía de prestación de los servicios públicos en nuestra región. Una comunidad que ya se encuentra infrafinanciada y que soporta actualmente una situación insostenible en sanidad, una huelga educativa, el aumento del desempleo o la mayor inflación acumulada desde 2019”.



Desde el PP-CLM, han asegurado que defenderán la igualdad de todos los españoles, luchando con todas las armas políticas y legales que existen para evitar “esa espiral de destrucción del PSOE”, ya que ningún castellanomanchego es menos que ningún otro ciudadano del país.