Engonga reprocha a Rojo que apoye la Ley de Amnistía “una ley que rompe los principios de igualdad y equidad entre los españoles”

El viceportavoz del PP de Guadalajara, Armengol Engonga, exige al diputado socialista por Guadalajara, Alberto Rojo, que explique ¿Por qué da su apoyo a una ley que discrimina a nuestra región y a nuestra provincia? Y ¿Por qué prefiere ponerse del lado de los que quieren romper España?

REDACCION

jueves 14 de marzo de 2024 , 13:34h

El viceportavoz del PP de Guadalajara, Armengol Engonga, ha asegurado hoy en rueda de prensa que la Ley de Amnistía “es una norma que única y exclusivamente sale adelante por el afán de protagonismo, de Pedro Sánchez, que es capaz de tragar y pasar por el aro de cualquier petición de los independentistas únicamente para mantenerse en el gobierno, sin importarle lo más mínimo los españoles”.



Engonga ha denunciado que esta ley “rompe los principios de igualdad y equidad entre los españoles. Hay españoles que tienen más derechos que el resto y que hay Comunidades Autónomas y partidos que tienen un peso en las decisiones que influyen al resto” y ha reprochado a los socialistas que vayan de la mano con los independentistas “que quieren romper la igualdad entre españoles, dinamitar la separación de poderes y humillar a la democracia española”.



El viceportavoz del PP de Guadalajara ha apuntado que en este capítulo lamentable de nuestra historia, el diputado nacional del PSOE por Guadalajara y concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto, Rojo es un gran protagonista. “Rojo va a ser cómplice y va a aplaudir a aquellos que rompieron comercios, aquellos que bloquearon estaciones de trenes, aquellos que intentaban cortar el paso a los ciudadanos e incluso atentaban contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.



Hoy, ha dicho, Alberto Rojo, levantando su mano y votando si “nos demuestra que está de acuerdo en amnistiar a aquellos que hacían desórdenes públicos y se rebelaban contra el Estado de Derecho y que hacían actos calificados como terroristas. Rojo, Page y los parlamentarios nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha han podido parar esta tropelía votando no a la Amnistía. Con el voto en contra de los 8 parlamentarios nacionales socialistas de esta región esta ley no saldría adelante”.



Engonga ha explicado que nos encontramos un Page que ante los medios de comunicación parece “un socialista bueno que levanta la voz, pero la única realidad es que no actúa, ni da las órdenes pertinentes a los suyos para parar este desastre”. Por lo tanto, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con Page, Bellido, y Rojo “nos demuestran que únicamente trabajan por intereses partidistas, para que su jefe, Pedro Sánchez, pueda aferrarse al sillón de mando otra legislatura a costa de lo que sea sin anteponer en el centro de sus políticas a los españoles”.



El viceportavoz popular ha exigido a Rojo que dé explicaciones ante los guadalajareños y le ha trasladado las siguientes preguntas: ¿Por qué da su apoyo a una ley que discrimina a nuestra región y a nuestra provincia? ¿Por qué prefiere ponerse del lado de los que quieren romper España? ¿De verdad Rojo está de acuerdo en amnistiar a aquellos que hacían desordenes públicos y se rebelaban contra el Estado de Derecho y que hacían actos calificados como terroristas?



A su juicio, es momento de que Alberto Rojo dé la cara de una vez por todas, “hoy nos demuestra que los guadalajareños no le importamos absolutamente nada. Lo primero para él son las siglas de su partido, y es capaz de tragar y pasar por el aro de todo para mantener a Sánchez en La Moncloa”.



En definitiva, la ley de Amnistía es un “bodrio jurídico” que va en contra de la igualdad de los ciudadanos y de la separación de poderes. El viceportavoz ha reprochado a los socialistas que “nos mientan una y otra vez”, sin ir más lejos el ministro Bolaños aseguró que la alta traición no estaría en el texto y que los delitos de terrorismo no podían considerarse objeto de la misma. “Otra mentira que forma parte del bodrio jurídico que el Congreso, con el voto de Alberto Rojo, va a aprobar hoy”. Lamentablemente, esta Ley de Amnistía para “amnistiar a todos y por todo” está dentro de la hoja de ruta del Gobierno para pagar los siete votos que permiten a Pedro Sánchez mantenerse en Moncloa”, ha zanjado.