Cándido Méndez: "La financiación singular de Cataluña sería muy peligrosa para la igualdad"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de junio de 2024 , 21:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El ex secretario general UGT, Cándido Méndez, ha estado esta mañana como invitado en el programa Buenos Días Madrid. Es el autor del libro “Por una nueva conciencia social. Pasado, presente y futuro del empleo en España”.



Méndez ha comenzado elogiando la labor de la monarquía, al hilo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. "Mi opinión de la monarquía parlamentaria en este país es excelente, y no solo de los últimos diez años. Yo era diputado el 23-F y tengo un reconocimiento a la figura del rey Juan Carlos. Por tanto, mi balance es positivo".



"Hay muchas más repúblicas despóticas que monarquías parlamentarias autoritarias. Es una verdad incuestionable", ha añadido.



En cuanto a la situación en Cataluña, Méndez ha sido muy claro: "No sabemos aún muy bien lo que significa, pero la financiación singular sería muy peligrosa para la igualdad. Y he oído opiniones a favor, de corte neoliberal. Esto ya lo hemos visto antes, lo de las balanzas fiscales. Es algo muy complicado. Si a uno le das más, a otro le darás menos".



"La madre del cordero es el dinero para Cataluña, no el referéndum", ha comentado Méndez, quien también se referido a la amnistía. "Estoy en contra de la amnistía porque va en contra del principio de igualdad".



El sindicalista ha esbozado un panorama general sobre la izquierda actual en nuestro país. "La socialdemocracia y la izquierda, en general, ha dado un salto de lo que era su eje político, la dignidad y la defensa del trabajo, a identificarse más por una paleta de colores de carácter identitario, que lo diluye. Y de ahí viene el ascenso de la extrema derecha, que la votan muchos trabajadores por miedo, incertidumbre ante el futuro, y eso me preocupa".



Respecto a la actualidad sindical, Cándido Méndez ha comentado algunos temas económicos. "Subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio es algo que está muy bien, como la reforma laboral, aprobada de 'chiripa' en el Congreso", ha apuntado. "La UGT ha negociado con todos los gobiernos y ha convocado huelgas a todos ellos. Era una necesidad", ha recordado evocando su etapa al frente de UGT.



Por último, ha mandado un recado al presidente del Gobierno. "Sánchez es un buen político que sabe trabajar en plazo corto, su gobierno tiene toda legitimidad. Pero en España necesitamos luces largas y ahí hay claras insuficiencias, como ocurre con la Ley de Vivienda. Hacen falta consensos entre administraciones. Además, estamos perdiendo una oportunidad histórica con los fondos europeos", ha concluído.