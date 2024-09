Patricio asevera que “Page es un traidor” que pone en peligro la prestación de los servicios públicos en Castilla-La Mancha al permitir las cesiones de Sánchez a los separatistas

Recuerda que el PSOE-CLM capitaneado por Page votó en contra de una propuesta del PP para rechazar el cupo independentista

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 29 de septiembre de 2024 , 12:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La viceportavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha aseverado este domingo que “Page es un traidor” a Castilla-La Mancha al poner en peligro la prestación de los servicios públicos al permitir las cesiones de Sánchez a los separatistas con una financiación diferenciada que convertirá a los castellanomanchegos en ciudadanos de segunda.



De esta forma lo ha declarado Patricio a los medios de comunicación desde Guadalajara, desde donde ha explicado que, al buscar la palabra traición en el diccionario dice que se trata de una falta que se comente quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar. De ahí la afirmación de la también senadora popular, que ha recordado como el pasado jueves, en las Cortes Regionales, el PSOE-CLM, con Page a la cabeza, votaba en contra de una propuesta de resolución del GPP en la que se pretendía rechazar el cupo independentista.



Es decir, según María Patricio, el PSOE-CLM apoyó con su voto un “ataque directo” al sistema de financiación de nuestro país. “Tenemos asumido que a Sánchez le da igual España, pero es que al PSOE de Page también le da igual España”, ha afirmado, ya que les da igual que “con un cupo separatista seamos una comunidad autónoma de segunda o que el dinero de los castellanomanchegos vaya a parar a los bolsillos de los independentistas”.



Así, la viceportavoz de los populares en la región ha indicado que, “tristemente”, tenemos un presidente que únicamente da titulares y se dedica a “mentir y manipular”, utilizando la “palabrería” para no hacer nada y permitiendo las cesiones de Sánchez a los separatistas, algo que, en palabras de Patricio, pone en peligro la prestación de servicios públicos como la sanidad.



Precisamente sobre la sanidad, la senadora popular ha afirmado que “por mucho que se empeñen en decir que son bulos, lo que dicen los sanitarios es que la situación es insostenible por la inacción del ejecutivo socialista de la región”. Además, ha añadido que la sanidad de Page es la de las listas de espera “desbocadas”, la Atención Primaria “colapsada”, la del bloqueo de contrataciones y la falta de recursos para unos profesionales “agotados” y unos pacientes “que ya no pueden más”.



“Page prefiere complacer a Sánchez en lugar de defender los intereses de Castilla-La Mancha” ha indicado la viceportavoz popular, que ha añadido que “no sirven las buenas intenciones si no se traducen en hechos”, y el PSOE-CLM, una vez más, no ha hecho nada por frenar a Sánchez. Por ello ha afirmado que “basta ya de cinismo y teatro y de creer que los castellanomanchegos somos tontos, porque no lo somos” y estamos cansados de su “palabrería”. “Si esta va a ser su defensa de la región, no meren representar a los castellanomanchegos”, ha concluido.



Finalmente ha declarado que, desde el Partido Popular, “seguiremos trabajando para que las necesidades de la región estén cubiertas y no renunciamos a defender la igualdad de los españoles luchando con las armas políticas y legales” necesarias para evitar la ruptura de nuestro país y su igualdad y que ningún castellanomanchego sea menos que otro ciudadano español.