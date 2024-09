El PP asevera que “los titulares, las mentiras y la cobardía de Page” hacen que el dinero de colegios y centros de salud de CLM “se vaya a pagar la fiesta independentista”

Culpa a García-Page de que el proceso para declarar la inconstitucional de la Ley de Amnistía se alargue porque estaba en sus manos frenarla

lunes 16 de septiembre de 2024 , 13:11h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que “los titulares, las mentiras y la cobardía de Page” hacen que el dinero de los colegios y centros de salud de Castilla-La Mancha “se vaya a pagar la fiesta independentista”.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha lamentado que Emiliano García-Page haya acudido a los medios “a mentir a todos los castellanomanchegos y a los españoles”, ya que en sus manos estuvo frenar la Ley de Amnistía, en el Congreso, en el Senado y en la vuelta de la ley al Congreso.



“Lo tuvo en su mano y no lo hizo, contaba con 8 votos en el Congreso de los Diputados para tumbar definitivamente la aprobación de esa ley y no lo hizo”, ha aseverado.



Hoy se daba a conocer a través de los medios que el proceso para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía se va a alargar y, según la portavoz parlamentaria, es culpa de García-Page quien podría haber evitado todo el proceso: su aprobación, la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional y su toma en consideración de aceptar o no los recursos presentados por las CCAA. “Se podía haber evitado con 8 votos, los de los diputados nacionales de Page y no lo hizo en su momento. Ahora de nada vale, ni lamentarse, ni las excusas”.



Agudo ha insistido que los 8 diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha dependen de García-Page y ha recordado que el presidente regional frenó la lista electoral del PSOE a las elecciones generales por Toledo que hizo Ferraz, para cambiar el número 1: de Milagros Tolón a Sergio Gutiérrez, que es el número dos de García-Page.



“Si Page metió la mano en la lista electoral por Toledo, también la metió en las cinco provincias del PSOE de Castilla-La Mancha. Por tanto, los diputados que hoy votan reiteradamente todas las tropelías que Sánchez lleva al Congreso, dependen de Page porque fue él quien aprobó las listas”.



Además, la dirigente popular se ha referido a la intención de García-Page de “persuadir” del cupo catalán a Sánchez en la próxima reunión que mantengan, asegurando ha dicho, “que quedará en papel mojado”, ya que “si quiere persuadirle, lo que tiene que decir para no volver a traicionar a Castilla-La Mancha, es que no contará con sus 8 votos en el Congreso para sacarlo adelante”.



Para Carolina Agudo, el cupo catalán es una nueva traición del PSOE que perjudica a Castilla-La Mancha y con el que el dinero se va a ir a parar a Cataluña en vez de garantizar los servicios públicos de nuestra tierra, “para pagar los sillones de los dirigentes del PSOE”.



“Bellido también ha manifestado en una entrevista no estar de acuerdo con el cupo catalán porque no está recogido en la Constitución. Le recuerdo que la Constitución también nos afecta a los castellanomanchegos y, por lo tanto, si no está de acuerdo, es un asunto que tiene que debatirse en las Cortes regionales. ¿Por qué nos vetó hace unas semanas poder llevar a cabo el Pleno monográfico acerca de la financiación?”.



La secretaria general ha subrayado que si depende del PP-CLM, no van a permitir que el dinero que tenga que venir a Castilla-La Mancha para garantizar la sanidad, la educación y la prestación de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma se marche a Cataluña y ha apostillado que Castilla-La Mancha pierde ya por una financiación injusta más de mil millones de euros al año. Ahora, además, con ese cupo catalán, el PSOE va a hacer que en los próximos años, perdamos más de 700 millones de euros.



“Los titulares, las mentiras de Page y sus cobardías, porque mucho dice y poco hace, no están trayendo ni un euro de más a Castilla-La Mancha, sino todo lo contrario, va a hacer que todo el dinero que tenga que venir a esta región para nuestros colegios, hospitales, para la construcción de centros de salud, para contratar médicos, para recuperar la carrera profesional sanitaria, para rebajar las listas de espera…se vayan para pagar la fiesta independentista que garanticen sus sillones en La Moncloa y en el Palacio de Fuensalida”, ha concluido.