'Totally Tina', el mejor tributo a la reina del rock y el soul en el EDP Gran Vía

Los fans de la diva podrán volver a disfrutar en directo de los éxitos que la conviriteron en leyenda como 'Simply The Best', 'Private Dancer' o 'What’s Love got to do with it'

jueves 20 de junio de 2024 , 21:10h

El Teatro EDP Gran Vía de Madrid acoge 'Totally Tina', un espectáculo-homenaje a la reina del rock y el soul Tina Turner, un años después de su fallecimiento.



Reconocido por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, el show 'Totally Tina' llega a la capital tras triunfar por todo el mundo.



La voz de Justine Riddoch, su sonido tan realista, el gran equipo de profesionales y bailarines, sus coreografías y un vestuario de lo más fiel a lo que la artista acostumbraba a lucir en el escenario, son algunas de las claves que explican el gran éxito del espectáculo.



Los fans de la reina del rock y el soul podrán volver a disfrutar en directo de los éxitos que la conviriteron en leyenda como 'Simply The Best', 'Private Dancer' o 'What’s Love got to do with it'.



Aunque Justine aclara que nadie puede reemplazar a la diva. Este es espectáculo es un homanaje, "no es un calco, cogemos detallitos como un vestido o un baile concreto, porque creo que hay que ser auténtico con la artista. Nos cuesta imaginar cómo sería un concieto suyo si regresara", afirma.



Un homenaje en forma de concierto que dura casi 90 moinutos y en el que se repasan 30 canciones de la inigualable artista. Una oportunidad para revivir su música y volver a disfrutar de sus grandes éxitos.