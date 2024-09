Núñez se muestra decepcionado al comprobar que Page prefirió ayer votar junto a Sánchez a favor del cupo catalán en las Cortes

Ve necesario tomarse en serio la situación por la que atraviesa la sanidad pública regional y critica al Gobierno de CLM por interpretarlo como “bulos”

sábado 28 de septiembre de 2024 , 13:24h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado decepcionado al comprobar que García-Page prefirió ayer votar junto a Sánchez a favor del cupo catalán en las Cortes Regionales.



Así lo ha señalado hoy durante su entrevista en el programa ‘Herrera en COPE CLM’, donde Núñez ha remarcado que el PSOE y García-Page están a favor del cupo catalán, tal y como ratificaron ayer en el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha.



“Ayer el PSOE-CLM y Page con su votó, votaron a favor del cupo catalán y del dinero que se va a ir de Castilla-La Mancha para llegar a las manos del separatismo catalán”.



Núñez ha subrayado que en política las palabras y las intenciones están muy bien, pero lo que finalmente genera un efecto a los ciudadanos es el voto. La propuesta presentada por el GPP en el Parlamento regional que ayer fue rechazada por el PSOE votaba una resolución para rechazar el cupo catalán y que el separatismo catalán se lleve cerca de 700 millones de euros de Castilla-La Mancha.



Esos 700 millones de euros, según el presidente del PP-CLM ha insistido, “pertenecen a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestras políticas sociales, a nuestros agricultores, ganaderos, jóvenes y mayores”.



También ha reconocido sentirse muy decepcionado ya que entendía que el presidente de Castilla-La Mancha aceptaría el consenso que propuso el Partido Popular al igual que ha ocurrido en Aragón, donde el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo de manera unánime para rechazar “un ataque económico sin precedentes contra nuestra comunidad autónoma”.



En cuanto al techo de gasto, Núñez ha criticado “el juego de trileros” que está llevando a cabo el PSOE que “no van a aceptar”, ya que “quien gobierna en España es Sánchez” por tanto, quien tiene la obligación de aprobar los presupuestos es el PSOE. “Lo que nos pedía Page era que votásemos con Bildu y el PP no va con Bildu ni a la vuelta de la esquina”.



En ese sentido, Paco Núñez ha afirmado que Emiliano García-Page ha iniciado un camino de salvar a Sánchez para salvarse a sí mismo y poder seguir en el sillón. “Ayer Page nos pidió en el Parlamento de Castilla-La Mancha que votásemos a favor de salvar a Sánchez. Page no está pensando ni en Castilla-La Mancha, ni en los castellanomanchegos, está pensando en él mismo”.



Y ha apostillado, que si hay alguien que puede parar esta deriva que ha iniciado Sánchez y que puede evitar que el dinero de nuestra región acabe en manos del separatismo catalán es Emiliano García-Page porque tiene 8 votos en el Congreso de los Diputados. “Es falso que los diputados no dependan de Page. Todo el mundo recuerda como él frenó la lista que mandó Ferraz para imponer como número uno a su mano derecha en las listas electorales”.



“Ayer decepcionó a los castellanomanchegos votando a favor del cupo catalán y nos hace presuponer que, si llega al Congreso de los Diputados también los diputados socialistas de Page lo van a apoyar”.



Preocupación por la situación de la Sanidad en Castilla-La Mancha



El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reconocido que “se le encoge el alma” al oír al consejero que las declaraciones de los profesionales sanitarios son bulos.



“Cualquier castellanomanchego sabe que es verdad que hay que esperar meses y meses para recibir una consulta, una prueba o incluso años para recibir algún tratamiento u operación. Estamos viendo como los sanitarios están saliendo a la calle para protestar y es inconcebible como el Gobierno regional ha rechazado una y otra vez las propuestas del PP para mejorar esta situación”.



Como ejemplos, Núñez ha nombrado la recuperación de la carrera profesional sanitaria, la modernización de la Atención Primaria o un plan de choque contra las listas espera.



“Hoy la situación en la sanidad es tremendamente preocupante, lo están diciendo los sindicatos, los profesionales y lo están sufriendo los pacientes. Hay que tomárselo mucho más enserio y hablar de soluciones y no desviar el tema acusando de mentir o generar bulos a quien lo está denunciando”, ha finalizado.