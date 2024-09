Núñez pide a Page “que rectifique” para “salvar a España” uniéndose a Feijóo para que el cupo catalán “no se lleve el dinero de los castellanomanchegos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 13 de septiembre de 2024 , 13:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a Emiliano García-Page que “rectifique” para “salvar a España” uniéndose al presidente Alberto Núñez Feijóo para conseguir “de manera unida” que el cupo catalán “no se lleve el dinero de los castellanomanchegos” a esa Comunidad Autónoma.



Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios en la Feria de Albacete, junto al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, donde ha lamentado que, en los últimos días, las comparecencias de Page se hayan basado en emprender “ataques y críticas a Feijóo y a los presidentes autonómicos”.



“Page, en lugar de defender a los castellanomanchegos, se dedica a atacar a Feijóo”, ha dicho.



Así, Núñez ha incidido en que Page ha dicho que “sus diputados nacionales no tienen nada que ver con él y que no obedecen sus órdenes”. Por ello, ha recordado el episodio vivido con la elaboración de las listas electorales del PSOE en la provincia de Toledo, cuando el partido envió a la sede nacional del PSOE una lista en la que el secretario de Organización del PSOE-CLM, Sergio Gutiérrez, no era el número 1 por la provincia y la “intermediación” de Page hizo que finalmente si lo fuera.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha señalado que el PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con diputados nacionales que son personas “de máxima confianza de Page”, que están en su Ejecutiva Regional o que han formado parte de su Gobierno, por lo tanto “es mentira que no pueda hacer nada”.



Núñez ha reclamado a Page que apoye a Feijóo para evitar que el cupo catalán perjudique los intereses económicos de los castellanomanchegos. Así, ha lamentado que haya dicho que sus diputados nacionales “no van a cambiar su voto”, por lo que está “a tiempo de rectificar”.



“Le vamos a apoyar y a ayudar en el camino de salvar a España de este ataque sanchista que quiere que el dinero de Castilla-La Mancha acabe en manos de Cataluña”, ha indicado.



TELLADO PIDE A PAGE PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS



De su lado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido a Page “pasar de las palabras a los hechos” porque “no está bien decir una cosa y hacer la contraria que es lo que hace el presidente de Castilla-La Mancha”.



Tellado ha aseverado que el cupo catalán “va a salir muy caro a todos los españoles” porque es una “mutación constitucional que consagra que habrá españoles de primera y españoles de segunda” y los castellanomanchegos serán “de segunda”.



La financiación, ha dicho el portavoz, no está para garantizar privilegios a los socios de Sánchez. “Lamento que Page no sea el primero en salir a defender los derechos de los vecinos de esta comunidad autónoma”.