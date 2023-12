Núñez lamenta que Page haya hipotecado la sanidad pública regional permitiendo con su voto que nuestro dinero vaya a Cataluña para pagar los acuerdos de Sánchez y Puigdemont

Afirma que la cobardía de Page y su rendición ante Sánchez provoca déficit en la región, tanto económico como sanitario y se muestra preocupado porque los acuerdos de Sánchez y Puigdemont comprometen la viabilidad económica de Castilla-La Mancha

viernes 01 de diciembre de 2023 , 18:39h

.- El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, haya hipotecado la sanidad pública regional, permitiendo con su voto y el de sus diputados nacionales en el Congreso, que el dinero de los castellanomanchegos vaya a parar a Cataluña para pagar los acuerdos de Sánchez con Puigdemont.



Así se ha pronunciado el máximo responsable del PP en la región, que ha afirmado que fue el propio Page el que dijo que, si los acuerdos de Sánchez y los independentistas salían adelante, nos quedaríamos sin dinero para la sanidad pública. Y ha aseverado que esos acuerdos han salido adelante gracias al “voto traidor” de Page y sus diputados socialistas en el Congreso.



Además, ha añadido que “la cobardía de Page y su rendición ante Sánchez” provoca déficit en la región, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario, y se ha mostrado “tremendamente preocupado” ya que los acuerdos de Sánchez y los independentistas, no solo comprometen el Estado de derecho, el sistema democrático y las instituciones, sino que van más allá, porque ponen en peligro la viabilidad económica de la región.



Núñez ha hecho referencia al grave problema sanitario que sufre la comarca de Sigüenza, un problema que “se clona” en muchos otros lugares de la región. El presidente del PP-CLM ha relatado que, la responsabilidad de gestionar la sanidad pública y de ofrecerla con el nivel que merecen los ciudadanos es del presidente de Castilla-La Mancha, y no vale “mirar a otro lado ni culpar a otros”, ya que es él, el presidente socialista, quien tiene que garantizar el sistema sanitario.



Así, ha recordado que el GPP se opuso de pleno a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con una enmienda a la totalidad en la que se explicaba el rechazo porque, entre otras cosas, los presupuestos no recogen un plan de choque contra las listas de espera, ni la recuperación de la carrera profesional sanitaria, y muchos menos un plan de modernización de la Atención Primaria ni un proyecto de cobertura de plazas, con especial incidencia en el medio rural.



“Faltan profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha”, ha confirmado, y faltan porque el gobierno socialista de la región no hace lo suficiente para que se contraten más profesionales y dar cobertura a las plazas vacantes. Además, ha recordado que nuestra región es la única comunidad autónoma donde no se ha recuperado todavía la carrera profesional sanitaria, y ya van nueve años de gobierno socialista. Esto, en palabras de Núñez, provoca que seamos un lugar menos atractivo para los sanitarios. El presidente del PP-CLM también ha querido hacer referencia a que, en la Ley de Presupuestos del año 2024 se prohíbe la puesta en marcha de la carrera profesional.



Por eso, y como conclusión, Núñez ha pedido a Page que escuche las propuestas que desde el PP se están haciendo para solucionar los problemas de la sanidad pública. Propuestas que se hacen a través de las diputaciones y del propio Grupo Parlamentario en las Cortes y a las que, de momento, ha hecho caso omiso el presidente socialista de la región.